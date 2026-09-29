田啟文替李力持澄清非雙面人　「佢八面玲瓏，講少咗倒人米呀」

由香港影視界慶祝國慶籌備委員會籌辦，紫荊文化集團榮譽支持的《慶祝中華人民共和國成立77週年招待會》，昨晚（28/9）隆重舉行，電影監製田啟文都有出席。近日田生接受網上節目《一Pair傾》訪問時，提到在周星馳成立「星輝」時，李力持曾以齊腳為由，婉拒他加盟，直至得悉是周星馳親自叫他來返工，立即180度變臉，還讚「深慶得人」（深深感到慶幸，能夠得到合適的人才），不少傳媒及網民轉述訪問時，都直指李力持雙面人，但田生受訪就澄清對方非雙面︰「佢八面玲瓏講少咗倒人米呀！」

電影監製田啟文出席《慶祝中華人民共和國成立77週年招待會》。（盧振輝 攝）

電影監製田啟文出席《慶祝中華人民共和國成立77週年招待會》。（盧振輝 攝）

田啟文接受網上節目《一Pair傾》訪問時，提到在周星馳成立「星輝」時，李力持曾以齊腳為由，婉拒他加盟，直至得悉是周星馳親自叫他來返工，立即180度變臉。（影片截圖）

當時在訪問中，田啟文談到加入周星馳公司「星輝」，但上到公司時，李力持卻冷淡道：「咦，我哋埋晒班啦喎！有個唔知乜嘢嘅打雜……都未有人，不如畀你做啦！」怎料星爺從後現身，搭著田啟文膊頭撐腰︰「佢係我叫嚟幫我嘅。」李力持得悉後，立即180度變臉誇張大喊︰「嘩！深慶得人啊！嘩！我哋鼓掌啊！」場面尷尬又搞笑。

田啟文特別向傳媒澄清︰「我同佢關係好好嘅，只係主持問起我就講番呢件事。」（盧振輝 攝）

李力持當時以「深慶得人」，去替公司找到田啟文這位人才而高興。（資料圖片）

指李力持點止雙面 「佢係多面，八面玲瓏」

田啟文對此，特別向傳媒澄清︰「我同佢關係好好嘅，只係主持問起我就講番呢件事。當時確實係埋晒班，佢就問我嚟做乜？咁樣寫佢雙面人，佢假假地又導演又演員，點止雙面呀，多才多藝，淨係講雙面就倒人米啦，講少咗！佢係多面，八面玲瓏，要講清楚唔係以為我唱佢。」至於訪問出街後，李力持可有致電田生？「冇，佢胸襟仲係好廣闊，大家都仲係好好朋友會互相問候。」為何田生特別記得「深慶得人」這四字詞，他表示呢個表達印象好深，所以一直都記得。

田啟文笑言李力持點止雙面？「講少咗倒人哋米，佢係多面，八面玲瓏。」（盧振輝 攝）

賀歲片趕拍見業界有起色？ 「都需要觀眾支持」

提到來年賀歲檔，有幾部電影正在開工趕拍中，田生可有覺得業界正走出谷底？「觀望中，希望快啲搵到突破口。有賀歲片都需要觀眾支持，否則淨係拍冇人睇都唔係我哋想見到嘅。大家的起心肝做好啲，觀眾又多啲入場支持下，等投資者有番信心繼續投資。」

田啟文監製的紀錄片《非遺‧壹》，亦將於10月中上映，電影歷時四年製作，拍下香港多門達非物質遺產級的工藝。（電影海報）

而田生擔任監製的紀錄片《非遺‧壹》，早前已於9月中旬起推出優先特別場，並於10月正式公映。電影歷時四年製作，拍下香港這彈丸之地，藏有多項非物質文化遺產的工藝，好值得香港人支持。