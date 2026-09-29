劉偉強現身星級影談回顧光影路　憶入行四處偷師闖出電影路

為慶祝成立二十五周年銀禧紀念，香港電影資料館年內推出三輯「星級影談」系列，邀請三位金像導演親自選片並策劃節目。第二輯由劉偉強導演帶領觀眾回顧他的電影歷程，日前舉行的「星級影談」選映了六部其職業生涯中的關鍵作品，包括《十八般武藝》（1982）、《殭屍先生》（1985）、《龍虎風雲》（1987）、《旺角卡門》（1988）、《古惑仔3之隻手遮天》（1996）及《風雲雄霸天下》（1998），劉導演更親臨每場放映，與觀眾一同回顧及分享他傳奇的電影生涯。

劉偉強導演親臨「星級影談」每場放映，與觀眾一同回顧及分享他傳奇的電影生涯。（公關提供）

劉偉強透露四處「掹衫尾」偷師

今輯「星級影談」首日放映的第一部作品是《十八般武藝》，劉導在映後談時憶述：「以前進入電影圈多半要靠關係，我很幸運寫信去邵氏應徵，從幾百人中成為餘下的四、五個人，後來更從製片助理轉去攝影組工作。那個年代邵氏相當厲害，每天有十多部電影在拍攝，甚麼類型的片種都有。」「《十八般武藝》是我首部以電影小工身份參與的電影，同時接觸了很多大導演包括李翰祥、張徹、楚原、王晶、孫仲、桂治洪等，當時公司指派了我去跟劉家良師父的《十八般武藝》的拍攝工作，但我趁著拍攝一有空檔就『掹衫尾』去了其他片廠，從其他大導演身上學習。邵氏是一個很有趣的地方，我學了很多東西，見到很多大導演，也有很多很好的攝影師，教識了我很多拍攝技巧。我最記得在參與《十八般武藝》拍攝工作時，我們也要熟記演員的招式，因為這才知道如何用鏡頭捕捉他們的武打動作，我在邵氏過了一段很美好的時光，也是我人生中學習最多的地方。」

劉偉強導演親臨「星級影談」每場放映，與觀眾一同回顧及分享他傳奇的電影生涯 。（公關提供）

買錄影帶回家死摳分鏡

劉導表示很幸運進入《十八般武藝》劇組兩星期便可碰攝影機，「可能我師父也是三十來歲，他的徒弟也只是廿多歲，所以他在思想上比較開明，願意教我們很多技巧。那時真的很幸運，可以去設置攝影機，平時我們拍功夫片會把菲林格數調至廿一格，那看起來會快一點，但劉（家良）師父反而要調至廿六格，因為他的橋手實在太快，要以廿六格才能在畫面上看得清楚，《十八般武藝》有很多慢動作鏡頭，我們有一個特別的摩打，可以把菲林由十多廿格轉至七十多格，但要控制得宜，才能做到希望的效果。之後開始學裝鏡頭及推車軌，車軌大約有二百磅左右，所以要去練體力。因為要常常搬運很多重磅設備，返工放工也會腰酸背痛。那時電影圈予人感覺品流複雜，我父親反對我入電影圈，但因為我真的很喜歡攝影，也喜歡電影，讀書時會一天去看兩、三部戲，因此我付出很多心機，在邵氏時不斷學習。邵氏有一個傳統，就是將電影技術傳承下去，所以我從我師父及不少前輩身上學到「推、拉、Pan（平移）、Zoom（變焦）」等技巧，也從其他導演身上學到不同知識，令我真的很受惠。那時邵氏每拍完一部電影，便會安排內部試片讓大家一同觀看，當時看得最震撼的一部電影是由谷峰參演的《武松》，看完後我驚訝谷爺竟然那麼好戲，當然李翰祥導演也把這部電影拍得很好看。我仍記得那時我月薪是九百元，VHS錄影機是四千元一部，但我毫不猶豫把它買下來，透過錄影帶去看別人如何分鏡、設計燈光及擺放鏡頭。我讀書時便很喜歡攝影，當然進入邵氏後看到的攝影世界是另一個世界，但因為我想成為導演，所以我向不同的導演學習，而令我開竅的是做導演不能單一只認識一樣東西，要懂攝影、服裝、道具、佈景，當時李翰祥導演是我的目標，因為他實在太厲害，有次他直接叫攝影師讓開，他自己親自操刀拍攝。所以為何我現在仍喜歡掌控鏡頭，因有些感覺只有你自己才知道，很難用言語形容。」

十八般武藝 劇照。（公關提供）

臨危受命拍《殭屍先生》

播放的第二部電影是《殭屍先生》，劉導表示：「我揀《殭屍先生》的原因是，這是我人生第一部擔正做攝影師拍攝的電影，那時我師父拍了這部戲兩、三個星期後，便去了南斯拉夫拍《龍兄虎弟》，留下我在劇組。原本製片組說要找新的攝影師，幸好導演劉觀偉說不用，由我做便可以。我和林正英、劉觀偉已不是第一次合作，在我剛入寶禾時便已合作拍攝《福星高照》（1985）。我做助手時已很八卦，哪裡要幫手我都會自動請纓，大家早已透過不同的工作有了溝通。當我師父去了拍《龍兄虎弟》，我留在香港接替他的工作也變得順理成章。正英給了我很大的幫助，我一開始拍攝的第一場戲在七聖廟，即王小鳳坐在單車尾、背景音樂是〈鬼新娘〉那一場，正英跟我說：『阿強，放膽拍，拍好為止。』那晚只拍了兩、三個鏡頭，在效率上是不夠好的，製片部佩華姐（陳佩華）第二天早上約我回公司見面，因為拍攝時用了三車燈，加上三個發電機，我解釋說因我要拍慢動作，這不是容易拍攝的鏡頭，又有WideShot（遠景），我不想背景是很暗黑的那種，我希望後面能見到一些海膽光的效果，這種打光方法是很大的工程，同時要用很多時間放煙，也用了數百米長的『威也』。當時佩華姐說：『看完試片再算。』看完試片後正英和導演很滿意，佩華姐向我點頭，那一刻我知道過關了。《殭屍先生》的結局也很危險，拍攝火燒鏡頭的那位演員是大哥（洪金寶）的師弟元武，那時拍攝火燒鏡頭裝備沒現在那麼先進，沒有防火衣或防火漿，拍完這個鏡頭為元武滅火後，他表現得很崩潰，不停向副導喊救命，那時我們拍戲真的用命搏，特別是武師，我仍記得拍《龍的心》（1985）時有一幕是七個武師從十幾樓跳到地面，背後更有爆破設計，我作為攝影師也腳軟，更何況這七位武師，那一代人拍電影是用命搏，所以大家40年後重看《殭屍先生》也看得很開心，我自己也覺得很好睇，看到英哥許冠英你就會笑，錢小豪的身手非常好，他從兩、三層樓跳下來都面不改容，每位演員都有真功夫，這部電影提名金像獎並得到最佳原創電影歌曲獎，我的事業也開始順利，接著拍攝了《霹靂大喇叭》、《殭屍叔叔》、《靈幻先生》等一系列殭屍片，所以劉觀偉導演的外號叫『殭屍劉』，他很擅長拍殭屍片，他和正英哥構想的橋段很絕，甚麼金錢劍、桃木劍、黑狗血等設計也非常出色。」

殭屍先生 劇照。（公關提供）

《龍虎風雲》的「藍調」風格

首日播放的最後一部電影是林嶺東執導的《龍虎風雲》，劉導說：「林嶺東是出了名的Cameraman Killer，在拍《愛神一號》（1985）時已換了11個攝影師，我做攝影助手時曾和他合作，後來有一個燈光師告訴我林嶺東在找攝影師，原來他已把我介紹給林嶺東。那時每天也在新藝城和他談劇本，和他在溝通及工作上也很投契。《龍虎風雲》的選角很吸引我，有在邵氏已認識的修哥李修賢，還有發哥周潤發，當時發哥也有順路車我去開工，到收工時則一起在蠔涌金記食早餐。林嶺東要求很高，他希望拍一部有別於一般的臥底片，他有很多奇怪的想法，我知道要拍很多街景，全部也是在街頭偷拍，包括在機場那一幕，影片結尾更在尖沙咀狂飛車。現在重看那些偷拍的飛車鏡頭也覺得很危險，換了是現在的我已經不敢再這樣拍。《龍虎風雲》劇本很完整，我事先做了很多功課，拿著攝影機去女人街等地方拍攝試片，看出來的效果，當時林嶺東擔心要申請在這些街外地方，特別是機場拍攝也未必會批准，我對他說：『得啦，行過去拍咪得！』。我在機場那場偷拍全程拿著手提攝影機坐在行李車上，由助手推車跟著發哥在機場跑來跑去拍，幸好很快便拍完這場戲。《龍虎風雲》的色調很奇怪，沒有太多燈光，大部分是自然光，因在事前做了很多預備功夫，例如在一架Van仔，開了尾門四周圍去拍攝試光。以往拍的古裝片燈光仍然很舊式，到我轉型拍時裝片，我便希望有新的突破，而且我在新藝城資歷最淺，他們已經有很多大師級的攝影師，當時我在想如何能超越他們，那唯有用一些其他方法，所以我便將這部電影用了偏藍的色調，不會是很光猛的那一種。那時新藝城每逢開片便會有很多人聚在一起給意見，電影開始的色士風音樂很打動我，也註定了這部電影是『藍調』。」「林嶺東很喜歡做決定，他連攝影機的擺放角度也要由他決定，所以我便用手提攝影機沒有用腳架，開拍了數天後，他滿意這個藍色Tone，之後他更讚賞我使用手提攝影機這個決定，當時新藝城一拍完便立刻剪片，《龍虎風雲》的監製麥嘉在看過片段後也讚不絕口。在整個拍攝過程中，大部分時間是非常順利，但也曾和林嶺東有意見不合。我另一位伯樂：李修賢，他約了我上他的萬能影業公司，當他知道我29歲時說我也是時候做導演拍電影，他便找了我拍《朋黨》（1990），張家輝也有份參與，《朋黨》對我是一個很重要的轉捩點，因為我有機會做導演。」

龍虎風雲 劇照。（公關提供）

拍《旺角卡門》沒劇本

次日放映的第一部作品是《旺角卡門》，「拍攝《旺角卡門》時身處於一個很美好的年代，這應該是我拍攝的第9部戲，我覺得我自己很幸運，由81年入邵氏，見到很多大導演及大攝影師，83年轉了去寶禾，也碰上了另一班留學回來的導演及美指，我在他們身上學到了很多，正如我昨天說在新藝城我是資歷最淺的，如要令人印象深刻便要下苦功想很多方法，無論在任何一方面也要與別不同。以往的電影畫面及燈光很靚，但沒有太多動感，以及不會把畫面弄得太黑，我由《龍虎風雲》開始到《旺角卡門》便反其道而行，用手提攝影機及非常反差的燈光去拍攝，例如劉德華在《旺角卡門》中有一幕去大牌檔『劈友』的場面，我用了一種很紅的色調，以及非常有壓迫感的鏡頭。因為《龍虎風雲》的出現，王家衛便找人聯絡我，可能是我拍的手法和他想像的東西非常相似，因此促成《旺角卡門》的合作。至今我也不明白為何這部電影叫《旺角卡門》？我曾經問王家衛，旺角是否有一個叫卡門的舞廳，可否帶我過去見識，不過他說沒有的。卡門這名字很有意思，可以有很多聯想，大家也知道王家衛是編劇出身，他可以令你既明白又不明白。

旺角卡門 劇照。（公關提供）

最大的收穫是抱得美人歸

我經常認為我應該憑《旺角卡門》的攝影拿到獎項，但最後我從這部電影得到人生中最大的獎項便是娶了我太太。她當時在大榮公司工作，《旺角卡門》的統籌正是她，黎安兒。當時首次執導的王家衛也希望從導演界突圍而出，他之前寫過數個劇本，他很厲害，因為他懂得寫喜劇，所以當他有機會做導演時，便構思了《旺角卡門》這故事，不過他和我說這個故事時，我是未見過任何一頁紙，正式開工前，我和他不停去看景，在拍攝前我們經常一起吃飯談天，談及的不一定有關《旺角卡門》這部電影，但這是必須的相處過程，因為攝影師必須和導演建立良好關係，王家衛本身已是導演及編劇，他只需要一個很好的攝影師及美術指導便可以在他的框框內天馬行空。有時在我們去酒吧前，我會駕車和他四周圍睇景，例如旺角波樓那一場戲，因之前經過時覺得合適。我和王家衛的合作並沒有事前畫好Storyboard（分鏡圖），這種做法也有好處，因為《旺角卡門》是一部街頭電影，所以看起來要有街頭的感覺，不過《旺角卡門》和《龍虎風雲》是不一樣的，《旺角卡門》多了很多Details（細節），觀看起來非常細緻。」

劉偉強導演親臨「星級影談」每場放映，與觀眾一同回顧及分享他傳奇的電影生涯。（公關提供）

極速快閃偷拍《古惑仔》

次日第二部揀選的電影是《古惑仔3之隻手遮天》，「那時剛拍完《廟街故事》，基哥（李兆基）拿了一疊古惑仔漫畫書給我看，他說：『導演你剛拍完《廟街故事》，這些也是古惑仔書，由你拍就最合適。』我揭開這些漫畫書，內容有打殺、暴力及色情成分，我和基哥說我不是這樣的人，但他仍游說我再看後才作決定。《古惑仔》是「最佳拍檔」首部電影，有一天王晶約了我和文雋，王晶忽然說：「阿Man（文雋），不如我們三個開間公司。」於是乎有了「最佳拍檔」，公司取名為BOB，也同時是Best of the Best的意思。於是開始拍攝『古惑仔』電影系列，有很多場戲也是外景，你知道香港人比較好奇，上次我拍《旺角卡門》時也有接近1,000人在圍觀我們，所以我們事前和演員進行不少排練，然後以極速方法拍攝，以免在街上逗留太長時間。當大家拍『古惑仔』到第三集時，一眾演員已很熟識自己的角色，也背好對白才來拍攝，連鄭伊健也已放開，投入做古惑仔。我記得在元朗天后誕拍開場一幕，天后誕那條金龍便是在我元朗的鄉下出現，單是那條金龍便要由400人才能處理，我們也拍了一些舞龍舞獅的場面，因我在元朗出生，村民鄰居都很照顧我，所以才有機會拍攝這樣大的場面。」

古惑仔3之隻手遮天 劇照。（公關提供）

《風雲》求變創新大膽嘗試CG特技

兩日「星級影談」的最後一部電影是《風雲雄霸天下》，「拍了多部『古惑仔』電影後，發覺不能如此下去，那時方向也是繼續揀另一部漫畫改編拍攝，既然仍是揀漫畫，當然是揀更好的，《風雲》應該是最Top的，無論是銷量、故事及畫面也是最勁，非常天馬行空，於是便聯絡馬榮成，他的反應是：『導演，你真係拍？會蝕本。』我和馬仔說拍《風雲雄霸天下》會和以往拍攝其他武俠片不同，會用一些新科技包括CG去拍攝，馬仔聽完後再問我一次『是否真的拍？』我堅定回答他會拍，馬仔很好，以很少的版權費賣給我們，也得到嘉禾蔡永昌先生的大力支持，因為沒有他的支持便拍不成這部電影。《古惑仔3之隻手遮天》也是屬於嘉禾的賣座電影，因此蔡生有信心投資給我們拍《風雲雄霸天下》。那時機緣巧合，Centro（先濤數碼）公司全力做電腦特技，在蔡生一手撮合下令我們可以和Centro合作。接著便開始認真寫劇本，弄好所有分場，如那一場是有特技的便需拿出來提早構思Storyboard（分鏡圖），例如那隻火麒麟，我們足足弄了半年時間，找了一個在美國弄泥膠的人，把這隻火麒麟做出來，再把牠掃描入電腦，總之一切也很複雜，單是拍一個鏡頭也用了14小時，但你不知道出來是甚麼效果。後來便放棄了這個方法，雖然看似簡單，但真的花了很多時間和功夫去處理，那時不知道為何要求那麼高，既希望看到層次，又想看到有火燄的效果，我好像變成了另一個劉偉強，不是拍『古惑仔』的那個劉偉強。我和曾景祥用了很多時間處理聲效，水聲、跑馬聲、火麒麟發出的聲音，還有所有刀劍聲，全部也是特意創造出來，這應該是我拍戲以來用了最多時間的一部電影，也令到當時有不少投資人退出，所以真的很感激嘉禾蔡永昌先生的全力支持。當時的想法是需要求變，不想重複，想嘗試其他題材。那時我們一年拍4部《古惑仔》，但《風雲雄霸天下》前後用了3年時間製作。當時是97年，既要供樓，又有家庭，大家生活負擔很大，幸好也辛苦地度過了。當時的心態真的是『成也風雲，敗也風雲』，因為真的不知道觀眾的反應及票房最後如何，唯有自己扮阿Q跟自己說得嘅，那時如果午夜場反應好，你便會知道這部電影公映時也會好，我記得第一天放映是四百多萬票房，最後總票房是四千多萬。最開心當時這部電影可以在內地放映，鄭伊健在內地的名氣非常厲害，我們去上海大光明電影院做宣傳，戲院外圍著數千名觀眾，所以這是打得非常漂亮的一仗。因為這部電影，吸引了海外不少公司查詢合作機會，但最後也沒成事，他們找我過去也是想我拍動作片，我興趣真的不大，而且香港也有其他工作。」

兩天六部作品，不僅回顧了劉偉強由邵氏小工、攝影師到導演的傳奇歷程，也折射出香港電影由片廠年代、新藝城創作、街頭實拍到電腦特技的不斷創新求變的歷程。劉偉強親臨現場，將鏡頭背後的汗水、冒險與人情娓娓道來，讓觀眾看見一位電影人如何靠熱愛與拼搏，闖出自己的一片天。香港電影資料館「星級影談」第二輯圓滿落幕，但光影裏的香港故事，依然未完待續，敬請期待。