金馬獎2026｜AK江𤒹生興奮有提名　余香凝開心跟田啟文可再去台灣

台灣影壇盛事，《第63屆金馬獎頒獎典禮》將於11月22日（星期日），假台北流行音樂中心舉行。典禮主持更是由香港演員柯煒林擔任。而今日（1/10）下午，大會就公布各個獎項的入圍名單，多位香港演員及電影人入圍，包括早前贏出《台北電影節》最佳男配角的《雙囍》田啟文，跟戲中囡囡余香凝雙雙入圍，還有《我們不是什麼》的AK江𤒹生，以下為幾位的入圍感受。

金馬獎2026｜AK江𤒹生田啟文入圍男配 鍾雪瑩再戰影后硬撼余香凝

問到田生可有信心再下一城摘下男配角，他只淡然回覆一句︰「平常心啦。」（《雙囍》劇照）

余香凝得悉入圍金馬後，非常興奮︰「非常感謝金馬獎的評審給我這個肯定，實在是太興奮太高興了，我跟Daddy田生互相祝賀，又可以再到台灣。 」（《雙囍》劇照）

余香凝︰感謝金馬獎再次發我入場券

《雙囍》的父女團田啟文及余香凝雙雙入圍，真係雙囍臨門，問到田生可有信心再下一城摘下男配角，他只淡然回覆一句︰「平常心啦。」相比之下，「女兒」余香凝就非常興趣，她深知今日會公布提名，所以剛才在街帶著小孩時，心情一直忐忑，直到收到導演許承傑的恭喜，才知道入圍。余香凝︰「非常感謝金馬獎的評審給我這個肯定，實在是太興奮太高興了，我跟Daddy田生互相祝賀，又可以再到台灣。 」

余香凝亦留意到除了《雙囍》團隊，還有很多香港電影人入圍，包括她的恩師彭秀慧︰「非常為她高興，我們立即隔空視訊擁抱了。感謝金馬獎再次發我入場券，期待到時再現場與大家見面。」這是余香凝繼2022年憑《緣路山旮旯》入圍最佳女配角，以及2023年憑《白日之下》入圍最佳女主角後，第三度衝擊金馬獎。

電影《我們不是什麼》入圍最佳劇情片、最佳導演及最佳男配角（AK江𤒹生），導演邱禮濤多謝金馬評委。（《我們不是什麼》劇照）

《我們不是什麼》導演邱禮濤感謝金馬評委

電影《我們不是什麼》入圍最佳劇情片、最佳導演（邱禮濤）及最佳男配角（AK江𤒹生），導演邱禮濤多謝金馬評委︰「《我們不是什麼》10月2日會在台灣上映，希望台灣觀眾多多支持和會喜歡《我們不是什麼》。」

至於獲提名男配角的AK江𤒹生，就表示難以置信︰「好開心，真係好開心，同埋完全冇諗過有機會可以得到提名！好多謝金馬獎所有評審嘅肯定，多謝導演，多謝《我們不是什麼》團隊上下所有人，多謝我嘅對手阿Bean、譚哥、所有演員、我媽媽李蕙敏小姐、爸爸袁富華，多謝大家，係所有人嘅功勞，多謝！我深深明白不論做人、做戲，都仲有好多地方需要進步、改變，多謝！感恩！感激！」

鍾雪瑩及楊偉倫，雙雙憑《善男信女》入圍金馬最佳男女主角，而鍾雪瑩更是再度挑戰影后寶座。（《善男信》劇照）

電影《善男信女》的男女主角楊偉倫及鍾雪瑩，雙雙出戰影帝影后，導演楊兩全更入圍最佳新導演，團隊上下對於獲提名金馬獎感到很高興，並表示可以藉著影展把《善男信女》帶到世界不同的地方讓觀眾看到香港電影。