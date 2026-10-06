韓版Doctor X 10.9首播 金智媛飾天才醫生 附追劇時間/演員陣容
韓國女演員金智媛憑藉現象級韓劇《淚之女王》（Queen of Tears）「洪海仁」一角爆紅後，時隔兩年終於帶著最新作品回歸螢幕。由SBS與Studio Dragon聯合製作的全新醫療罪案劇集《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X: Mafia in White），改編自日劇天后米倉涼子（Yonekura Ryoko）的經典IP《派遣女醫X》（Doctor-X）。
《Doctor X：白色黑手黨時代》被譽為「2026年下半年最強韓劇」，不僅是金智媛首度挑戰醫療犯罪題材，更因其霸氣且充滿爆發力的角色設定，未播先引起全球粉絲熱烈關注。本劇同步集結實力派演員李姃垠與孫賢周同台飆戲，劇集預計於10月9日首播。
首挑醫療犯罪題材 飾無派系天才外科醫
《Doctor X：白色黑手黨時代》由SBS與Studio Dragon聯合製作。金智媛在劇中飾演不隸屬任何醫院的天才派遣外科醫生「桂秀晶」。她性格孤傲、作風凌厲，秉持「絕不失敗、絕不妥協」的信念，在業界被稱為「手術室瘋狗」。
故事講述桂秀晶被派遣至權錢交易氾濫的大學醫院後，憑一己之力正面對抗由權謀理事長與腐敗名醫構成的「白色黑手黨」體制。預告片中，她身穿白袍、眼神冷冽地直視權力高層，並冷酷吐出標誌性對白「我，從來，不會失手」，揭開挑戰龐大腐敗體制的序幕。
李姃垠、孫賢周加盟 三大實力派同台角力
除了金智媛擔綱女主角外，劇集配角陣容亦相當強勁。演技派老戲骨李姃垠飾演醫師人力仲介所所長「張熙淑」，名義上為桂秀晶的姨母，兩人相依為命並共享不可告人的過往秘密；而實力派演員孫賢周則飾演具西大學西南醫院院長「夫勝權」，是身陷權力鬥爭與現實拉扯的關鍵人物。
三大實力派演員在劇中展開高智商與頂級醫術的死鬥角力，讓影迷直呼：「這個演技組合簡直是神級陣容，絕對是10月必追的神劇！」
這個演技組合簡直是神級陣容，絕對是10月必追的神劇！
播出時間與播放平台資訊：每週五六晚間同步鎖定
全劇規劃為12集，將接檔韓國SBS金土連續劇（週五六劇）時段。為了方便廣大劇迷追劇，以下整理完整的更新時間與網上觀看平台資訊：
1.韓國首播時間：10月9日（星期五）起，每週五、六韓國時間晚上9:50於SBS TV首播。
2.香港/台灣串流平台：每週五、六晚間22:30上架最新集數，觀眾可透過Netflix官方平台獨家觀看正版高清畫質。
3.更新頻率：每週更新2集，預計將於11月14日迎來大結局。