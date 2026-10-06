韓版Doctor X 10.9首播　金智媛飾天才醫生　附追劇時間/演員陣容

韓國女演員金智媛憑藉現象級韓劇《淚之女王》（Queen of Tears）「洪海仁」一角爆紅後，時隔兩年終於帶著最新作品回歸螢幕。由SBS與Studio Dragon聯合製作的全新醫療罪案劇集《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X: Mafia in White），改編自日劇天后米倉涼子（Yonekura Ryoko）的經典IP《派遣女醫X》（Doctor-X）。



《Doctor X：白色黑手黨時代》被譽為「2026年下半年最強韓劇」，不僅是金智媛首度挑戰醫療犯罪題材，更因其霸氣且充滿爆發力的角色設定，未播先引起全球粉絲熱烈關注。本劇同步集結實力派演員李姃垠與孫賢周同台飆戲，劇集預計於10月9日首播。



韓國女演員金智媛憑藉現象級韓劇《淚之女王》（Queen of Tears）「洪海仁」一角紅遍全球，在時隔兩年後確定帶著最新作品回歸螢幕。（IG@geewonii）

《Doctor X：白色黑手黨時代》被譽為「2026年下半年最強韓劇」，不僅是金智媛首度挑戰醫療犯罪題材，更因其霸氣且充滿爆發力的角色設定，未播先引起全球粉絲熱烈關注。（IG@sbsdrama.official）

首挑醫療犯罪題材 飾無派系天才外科醫

《Doctor X：白色黑手黨時代》由SBS與Studio Dragon聯合製作。金智媛在劇中飾演不隸屬任何醫院的天才派遣外科醫生「桂秀晶」。她性格孤傲、作風凌厲，秉持「絕不失敗、絕不妥協」的信念，在業界被稱為「手術室瘋狗」。

《Doctor X：白色黑手黨時代》講述一名不隸屬於任何特定醫院的天才派遣外科醫師「桂秀晶」（金智媛飾），憑藉頂級手術技術在醫療界立足。（IG@sbsdrama.official）

《Doctor X：白色黑手黨時代》講述一名不隸屬於任何特定醫院的天才派遣外科醫師「桂秀晶」（金智媛飾），憑藉頂級手術技術在醫療界立足。（《Doctor X：白色黑手黨時代》預告片截圖）

故事講述桂秀晶被派遣至權錢交易氾濫的大學醫院後，憑一己之力正面對抗由權謀理事長與腐敗名醫構成的「白色黑手黨」體制。預告片中，她身穿白袍、眼神冷冽地直視權力高層，並冷酷吐出標誌性對白「我，從來，不會失手」，揭開挑戰龐大腐敗體制的序幕。

預告片中，桂秀晶身穿白袍、眼神冷冽地直視權力高層，並冰冷吐出經典名言「我，從來，不會失手」，將獨自挑戰龐大腐敗體制的張力拉到最滿。（《Doctor X：白色黑手黨時代》預告片截圖）

李姃垠、孫賢周加盟 三大實力派同台角力

除了金智媛擔綱女主角外，劇集配角陣容亦相當強勁。演技派老戲骨李姃垠飾演醫師人力仲介所所長「張熙淑」，名義上為桂秀晶的姨母，兩人相依為命並共享不可告人的過往秘密；而實力派演員孫賢周則飾演具西大學西南醫院院長「夫勝權」，是身陷權力鬥爭與現實拉扯的關鍵人物。

除了女主角金智媛的強勢加入外，本劇的配角陣容同樣極具看點。（IG@sbsdrama.official）

李姃垠飾演醫師人力仲介所所長「張熙淑」，名義上為桂秀晶的姨母，兩人相依為命並共享不可告人的過往秘密。（IG@sbsdrama.official）

實力派演員孫賢周則飾演具西大學西南醫院院長「夫勝權」，是身陷權力鬥爭與現實拉扯的關鍵人物。（IG@sbsdrama.official）

三大實力派演員在劇中展開高智商與頂級醫術的死鬥角力，讓影迷直呼：「這個演技組合簡直是神級陣容，絕對是10月必追的神劇！」

這個演技組合簡直是神級陣容，絕對是10月必追的神劇！ 網民留言

播出時間與播放平台資訊：每週五六晚間同步鎖定

全劇規劃為12集，將接檔韓國SBS金土連續劇（週五六劇）時段。為了方便廣大劇迷追劇，以下整理完整的更新時間與網上觀看平台資訊：

1.韓國首播時間：10月9日（星期五）起，每週五、六韓國時間晚上9:50於SBS TV首播。

2.香港/台灣串流平台：每週五、六晚間22:30上架最新集數，觀眾可透過Netflix官方平台獨家觀看正版高清畫質。

3.更新頻率：每週更新2集，預計將於11月14日迎來大結局。