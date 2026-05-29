金智媛暴瘦近況太震撼「面部凹陷」網直呼嚇人　本人親揭內心狀態

韓國人氣演員金智媛近期憑藉多部影視作品成為時尚寵兒，近日她現身時尚雜誌《Elle Korea》官方頻道，以俏麗的平瀏海（Bang Hair）與纖細身材分享近況。然而，影片曝光後，其明顯「消瘦」的面容卻意外引發網友熱議。



暴瘦近況引發「認不出」質疑 是為了戲還是瘦過頭？

自今年3月出席米蘭珠寶活動以來，金智媛的身材變化便一直是外界關注焦點。近日隨著受訪畫面流出，社群平台 Threads 湧現大量討論。

金智媛（IG@geewonii）

更多金智媛暴瘦前後照片：

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許多網友對於她的視覺變化感到震驚，紛紛留言：「瘦到嚇到我」、「確定是同一個人嗎？」更有支持者心疼表示，比起現在的骨感，更懷念她過往雙頰紅潤的氣質，感嘆道：「原本的樣子漂亮很多。」

討論區中，網友對其面貌改變的看法呈現兩極化。部分粉絲擔心她的健康狀況，憂心是否因過度瘦身導致臉部凹陷：

「瘦到連眼睛看起來都垂了」

「希望她保重身體」



更有部分激進評論直言「變醜了」，但隨即有支持者跳出來替金智媛說話，認為這純粹是妝造風格的嘗試或拍攝角度問題，甚至有網友推測：「會不會是為了新戲角色（如生病的人）才刻意減重？」

「現在就是最美的瞬間」 走出過往焦慮

面對外界對其容貌的議論，金智媛在Elle專訪中展現了強大的心理素質。當被問及何時是「最美麗的時刻」時，她毫不猶豫地回答：「現在。」

她坦言，過去自己是個容易操心的人，常糾結於過往或擔憂未來，但這反而讓她錯過當下。她感性表示：

既然現在是我正在度過的時光，將此刻視為最珍貴、最美的瞬間，才是最重要的。

靠「獨處」修復身心：靜止的瞬間最有安全感

談到維持心靈平靜的秘訣，金智媛透露自己非常努力爭取「獨處的時間」。對她而言，能量的來源並非外在的熱鬧，而是安靜的沉澱。她分享道：「無論是在拍攝現場閉目養神片刻，還是在家躺在最喜歡的空間看著天花板，這些靜止的瞬間最能帶給我安全感。」

下一部作品確定！化身天才醫生對抗醫療腐敗

金智媛接下來將回歸小螢幕，確認出演SBS新劇《닥터X: 하얀 마피아의 시대》（暫譯：Doctor X：白色黑手黨的時代）。

這是一部醫療犯罪黑色電影（Medical Noir），講述純粹以實力證明醫生價值的「Doctor X」，如何對付腐敗醫療權力的故事。金智媛將在劇中飾演女主角「桂水晶」，是一名被稱為「Doctor X」的天才外科醫生。影迷們相當期待她將如何詮釋這份兼具智慧與狠勁的嶄新角色。

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