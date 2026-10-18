周家怡專訪｜事業歷盡高低起跌　免費出活動都被嫌棄︰滴咗滴眼淚

演員周家怡，入行接近30年，演過大大小小不同角色，是位備受肯定的出色演員。回看當初，做演員從不是周家怡首個目標，她當年迷戀郭富城，跑去學跳舞一心想做舞蹈員，隨後機緣巧合下考入無綫藝員訓練班，踏上另一條人生道路。只是這條路都不好走，演過不少亮眼配角，卻未有迎來事業高峰；直至當上劇集主角，卻遇上電視台不獲發牌，事業陷低調甚至要放下身段，從頭開始接演臨時演員角色。這些起起跌跌，在家怡眼中是日常，亦憑自己樂觀一一挨過。今集《由零說起》便請來周家怡，由她細訴，如何從昔日「花樣年華」的年少輕狂，蛻變到今天《媽樣年華》的優雅奔放。



周家怡專訪｜一拍拖戀愛腦便發作 要令對方開心︰我啲母性好可怕

周家怡入行接近30年，演過不少亮眼配角，卻未有迎來事業高峰。直至當上劇集主角，卻遇上電視台不獲發牌，事業起起跌跌，在家怡眼中是日常，亦憑自己樂觀一一挨過。（王海圖、楊凱力 攝）

自小愛做公主 因為郭富城學跳舞

周家怡小時候，因家教甚嚴，自覺是位公主好文靜好斯文。直至去到中三時候，媽媽開始放手管教，她笑言自己就像突然釋放內心的一個自己出來，性格180度轉變，變得好動狂野，由彈鋼琴的小女孩變成大跳流行曲的舞蹈狂熱份子。「跳舞是因為郭富城，讀書時在禮堂外面有條巷，我們真的帶一部『大牛龜』卡式機，放午飯時候會『焚機』，有跳過《個個讚你乖》、《信自己》、《熱力節拍Ｗou Bom Ba》等。」

周家怡小時候，因家教甚嚴，自覺是位公主好文靜好斯文。（受訪者提供）

由迷戀郭富城到多年後，在電影《無雙》可以合作，那份驚喜和緊張，家怡至今難忘，更怪責自己因為太緊張，而影響表現。「因為第一次拍莊文強，感覺是大導演，那時候我還未認識發哥（周潤發），太緊張了，如果讓我再演一次，可以做得更加好。」再不好，當年都讓她首度入圍金像獎最佳女配角。「是團隊好，是莊文強好，幫了我很多。」

由迷戀郭富城到多年後，在電影《無雙》可以合作，那份驚喜和緊張，家怡至今難忘。（資料圖片）

當年周家怡憑《無雙》，首度入圍金像獎最佳女配角。「是團隊好，是莊文強好，幫了我很多。」（影片截圖）

當年周家怡憑《無雙》，首度入圍金像獎最佳女配角。「是團隊好，是莊文強好，幫了我很多。」（《無雙》劇照）

1998年考TVB藝員訓練班

1998年，周家怡報讀TVB藝員訓練班，回想對演戲的初心，要數到讀書時，有一位老師知道她想讀表演、戲劇，於是替她找來大量外國升學的資料，甚至有申請表格，但當年因為拍拖已未有考慮，這變成周家怡耿耿於懷的決定。「當年不捨得分開，放棄去外國讀書，唉……真的太過份！現在真的很想去外國進修演技，有什麼高興得過，可以無後顧之憂去做自己喜歡的事，現在很想做一次，不過要為生活工作。」

年少未必氣盛，但思想可能未定，初入TVB，周家怡都寓工作於娛樂，過得非常開心，甚至人人爭做主角之心亦缺乏。「做了配角太久，不會覺得自己是女主角，你會被訓練到，腦袋已經太接受現狀。」

年少未必氣盛，但思想可能未定，周家怡初入TVB，過得非常開心，甚至人人爭做主角之心亦沒出現過，與世無爭。（王海圖、楊凱力 攝）

無綫「親生仔女」制度下安於做配角

初出茅廬小子，謙虛地學習是應該，但當有了適當磨練，也應該要為自己爭取一次吧！「沒有，真的沒有想過，很神奇的。」就算過去王維基（HKTV）的時候，首部劇集《導火新聞線》，去到跟編劇開會，仍不知道自己是主角。「直至我回家拿著劇本看的時候，才知道我是主角。因為在TVB時演太耐配角，演到你都覺得應該不會的，但我每一次都覺得，要怎樣才可以將角色再做好一點。」要當女主角，有一個關鍵是要簽「經理人合約」，俗稱「親生仔」，家怡所簽的是「藝員合約」，兩者是親疏有別。直至有一年，家怡都向公司要求想做「親生女」。「但我不是想女主角，只想有人幫我打點工作，尋找更多工作機會。」

周家怡記得自己第一套劇集，是《刑事偵輯檔案4》。因為試造型時太嘈，被監製潘嘉德睇中。你話肯發聲幾重要。（網上圖片）

《火舞黃沙》兔唇女被看見

旁人眼中，先做配角然後當主角，是種常態，如果在TVB的13年都未能登上主角，到底這些年是靠甚麼挨過？還是當事人根本不覺得是挨？「不是挨啊，因為我覺得在TVB時，感覺穩定，你不會覺得自己會沒工作，一直會有劇開，接完一套就會有下一套，所以心理壓力不大。」

不過當配角都可以有出頭天，周家怡拍到《火舞黃沙》「兔唇女」一角，就迎來自己第一個知名度。「係第一次感覺到，亦有人會想約我做訪問、拍照，有人看見。」周家怡之前去劇集發佈會，永遠都不知道為甚麼要去，沒人認識，亦沒有想認識自己，「總之就是人頭的支撐點。」不過《火舞黃沙》之後，星途還是浮浮沉沉，再次埋沒在人群中。

周家怡拍到《火舞黃沙》「兔唇女」一角，就迎來自己第一個知名度。「係第一次感覺到，亦有人會想約我做訪問、拍照，有人看見。」（《火舞黃沙》劇照）

爸爸要求進修保障自己

同一時間，周家怡的爸爸也察覺那份不安全感，於是說服女兒去報讀法律行政人員高級文憑課程，以備不時之需。「因為他認識很多朋友是律師，將來大可以去律師行由低做起。但都要有個底子，所以就去修讀這課程。」

起初是父親勸讀，但去到後期是自發地攻讀，日夜背誦案例全情投入，甚至反令父母叫她停一停，不要太用功。「我是喜歡讀書的，你叫我甚麼都不做，經濟又容許的話，我很想去讀書。」結果家怡以優異的成績完成課程，雖未有落實轉行，但那份亮麗的成績表，一直存在自己手機裡作為提醒︰「同自己講你可以的！你很厲害！」

最初是爸爸要求她修讀一個律師課程，以保障日後可轉行。但去到後期，周家怡是自發地攻讀，日夜背誦案例全情投入，甚至反令父母叫她停一停，不要太用功。（王海圖、楊凱力 攝）

相熟監製陸續離巢 決定為自己打算

未有離開演藝圈，但周家怡選擇離開TVB。除了因為當時獲HKTV招攬，眼見幾位相熟監製陸續離巢，預視日後演出機會大減，所以自己決定主動地踏出這一步。「拍劇是講班底，不是相熟與否問題，是很多時要有一些共通的拍攝語言。如果一直有合作，一埋位就入局，不需要花太多時間解說。尤其拍電視劇，哪有那麼多時間給你磨合，所以用開那些班底就會合作下去。」既然合作最多的戚其義都打算離開，是時候為自己另尋出路。

離開未必是為了回來，離開就打算一世不回來，所以當時有不少藝人離巢時，都口誅筆伐大數舊當家不是。不過周家怡當刻沒有跟隨，反之一直懷住一片感恩之情。「我在TVB的時候，真的算不錯。但有些『一年一騷』的確實比較慘情。新聞就是這樣，會特意放大一些說法，而且你肯講，我就自然會再問，漸漸變成一窩蜂，營造出全世界都在罵TVB。我是理解，但我當時一句都沒有罵過。我在TVB那時候是最開心，無後顧之憂，TVB對於我來說是學校，訓練了我很多東西，經常覺得我們這一代演員，是最後那一批有得操練演技的演員，現在做新人等多久才有一套戲去試，沒什麼實戰機會，所以我經常都說在TVB那時候，真的吸收到最多東西。」

周家怡最終決定過檔，第一部劇《導火新聞線》就當女主角，俗稱「開個靚頭」。（影片截圖）

首當女主角 樂觀面對高低起跌

最終決定過檔，第一部劇《導火新聞線》就當女主角，俗稱「開個靚頭」，但轉眼間電視台不獲發牌，劇集播放無了期押後。周家怡陷入零工作，嘗試踏足電影圈但由低做起，那怕是沒對白的臨記角色都照演無異議，更慘情是當日自己的名聲，竟沒人氣到想免費出席一個宣傳活動，都被主辦方嫌棄，這一著終令向來樂觀的周家怡，痛哭一晚。「『點解呢？點解會咁黑仔？』那時候真的會這樣問自己。」但回頭想起來，只是自己未看通事情。「拍電影，對方不一定知道你是哪位，所以要做如普通臨時演員的角色，突然接受不到那份落差。同一時間，又接到被活動主辦『彈鐘』的通知，當晚頓時喊出來。」

後來《導火新聞線》順利出街，反應極好，連帶可開拍電影版，周家怡更第一次當電影女主角。（《導火新聞線》電影版海報）

周家怡陷入零工作，嘗試踏足電影圈但由低做起，那怕是沒對白的臨記角色都照演無異議。（《華麗上班族》劇照）

事業陷低潮由臨記做起 冇人氣被嫌棄

幸好，不樂觀的周家怡只是一時，喊完一晚樂觀的她又再度面世。「睡醒我就冇事，同自己講一係你唔好做，你做就不要一路喊慘一路做，倒不如換個心態，電影你沒試過，很多製作上的東西可以學。其實很多時候是自己將自己推開了，你要繼續不開心，大可以攞埋一邊不開心。當你融入返劇組，大家就會包容你。」至於連出席免費宣傳活動都被「彈鐘」，當刻都確實難接受，少少地宣洩了一滴眼淚。「對方跟我經理人婉轉地說，不用家怡來了，我記得當時我在車上，滴了滴眼淚出來。」