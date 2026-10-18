周家怡專訪｜一拍拖戀愛腦發作　要令對方開心︰我啲母性好可怕

周家怡的事業經歷多個難關，一一都憑樂觀的心態成功克服。她的愛情觀同樣豁達，現時感情留白的她，不趕不急，沒打算為自己定一個期限。只是她當下好想有拖拍，不是滿足各方面的需要，而是想做一個測試，看看今天的自己還會否戀愛腦。「我覺得這件事是最致我命的，很想看看今天的自己，遇到愛情時是否仍把持得住，因為我的母性很可怕，一拍拖就覺得我要令他很開心，要照顧他所有東西，其實全部都是滿足自己的需求。」到底，今時今日的周家怡，戀愛腦有「老」到嗎？機能還在嗎？

周家怡專訪｜事業歷盡高低起跌 免費出活動都被嫌棄︰滴咗滴眼淚

周家怡在朋友面前，不時自認是愛情專家，但其經歷其實自己都覺得錯錯地。（王海圖、楊凱力 攝）

與佘詩曼相識於《倚天》 感激老友暗撐自己

事業上重重難關總算挨過，事後才得悉在自己最低潮時，好友佘詩曼曾出口相助，不時向身邊人推薦自己。縱使未見實質成效，但好友一番心意一份陪伴，一切都在心中。「我和她拍《倚天屠龍記》（2001）時相識，再熟絡一點應該是《無名天使3D》（2004）。由於大家都覺得對方是義氣子女，她都很爽朗，很快就熟絡了。」義氣之說，後來由梁思浩在一個節目中證實，他透露阿佘在她低潮期時，出口相助，建議相熟的監製及導演多用她。

周家怡跟佘詩曼是拍《倚天屠龍記》（2001）時相識，去到《無名天使3D》（2004）就更加熟絡。（影片截圖）

周家怡跟佘詩曼是拍《倚天屠龍記》（2001）時相識，去到《無名天使3D》（2004）就更加熟絡。（影片截圖）

事後得知阿佘的心意，周家怡當然感動，縱使最終沒有甚麼成效，但這份心意已經夠一世牽掛。（王海圖、楊凱力 攝）

事後得知的家怡當然感動，縱使最終沒有甚麼成效，但這份心意已經夠一世牽掛。「朋友之間，不是只憑一、兩件事斷定，有時那份陪伴都好重要。我們不只是工作，由十幾歲到現在走過的人生，一直有她陪伴，感情一直累積起來，都會有個朋友在身邊。」

周家怡認為跟佘詩曼的友誼，不是單憑一、兩件事斷定。「有時那份陪伴都好重要。我們不只是工作，由十幾歲到現在走過的人生，一直有她陪伴。」（網上圖片）

周家怡認為跟佘詩曼的友誼，不是單憑一、兩件事斷定。「有時那份陪伴都好重要。我們不只是工作，由十幾歲到現在走過的人生，一直有她陪伴。」（網上圖片）

《媽樣年華》學鋼管舞追夢 練習第三日便受傷

最近，由周家怡主演的電影《媽樣年華》，將於10月23日上映，同樣是追夢，是一位家庭主婦，毅然想學跳鋼管舞（Pole Dance），除要克服體能與技能，性感的打扮與老公的目光，才是最難戰勝。而事實上，周家怡先敗給自己，未開拍先弄傷。「練習第三天我已經受傷，因為我不夠肌肉，那個動作是要將自己對腳抽起，並捉實鋼管。做了幾下，已經有點痛似拉傷的感覺，之後那幾天更完全上不到鋼管，最後足足等了七天都上不到。於是去看醫生照一照，發現肋骨裂了一點，裂痕大約是一條線般幼。當時很驚，因為拍攝期已經來了，我立刻致電監製陳心遙商量怎調動，但又不是有太多時間可推遲。最後押後了一個多月開拍，自己一路休息，亦一路鍛鍊其他肌肉。」

周家怡主演的電影《媽樣年華》，講一位家庭主婦，毅然想學跳鋼管舞（Pole Dance），除要克服體能與技能，性感的打扮與老公的目光，才是最難戰勝。（《媽樣年華》劇照）

追夢不是年輕人的專利，媽媽都可以跳舞追夢，而且這種舞，一點都不老，盡情跳。（《媽樣年華》劇照）

因為受傷影響了練習進度，令角色能夠做到的花式比較簡單。不過每部戲都有自己條命，角色未玩得龍飛鳳舞，在設定上反而更合理。「可能再厲害一些的動作，又未必適合這個角色去演。因為她是初學者，是位媽媽。」更邪是戲中情節會講到自己受傷，而那個傷又似乎應驗了。

昔日的周家怡，是個戀愛腦爆燈的人，會為男朋友「落力為你好」，甚至去到有點過火地步，不時母性大爆發，就是享受這份無微不至的照顧。（王海圖、楊凱力 攝）

曾經的戀愛腦 好想再談戀愛驗證自己

47歲的周家怡仍是單身，對愛情未有打算，亦沒有太焦急，一直保持一個開放態度。不過她另方面，又好想試一試拍拖的感受，因為昔日的自己是個戀愛腦爆燈的人，會為男朋友「落力為你好」，甚至去到有點過火地步，不時母性大爆發，就是享受這份無微不至的照顧。「我現在很想談戀愛，最大原因是想查看一下，自己是否還是戀愛腦？」戀愛腦反應之一，是會為男友投其所好，苦練對方的嗜好。「因為投其所好，男朋友喜歡什麼，當然要陪他玩，我學過打桌球和賽車。」

周家怡︰「其實都可能是單方面享受，這未必叫愛，只不過有一個人出現，剛好你又可以投射到你這份母愛。」（王海圖、楊凱力 攝）

母性大爆發不等於真愛

而第二樣戀愛腦反應，就是會不辭勞苦為男友製造驚喜。「當時原定一班人去泰國旅行，我因為要開工去不到，但後來工作改期，我便立即買機票過去。而且我一收工就去買料煲湯，因為我知道他很喜歡喝那種湯，當時還可以帶液體登機。」個湯煲足一個通宵，第二天更一早到埗，在朋友暗中安排下，為男友帶來一個核爆級驚喜。「我一按門鈴︰『早晨！食早餐喇！』真的很開心。」

不過今天的周家怡，都自覺當時的自己有點恐怖。「我母性很可怕，一拍拖就覺得我要令他很開心，要照顧他所有東西，其實全部都是滿足自己的需求。其實都可能是單方面享受，這未必叫愛，只不過有一個人出現，剛好你又可以投射到你這份母愛，我是質疑的。」怎樣也好，都祝周家怡可以早日找到自己的白老鼠，早日有拖拍。