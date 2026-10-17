楊偉倫新髮型被指為出戰金馬　馮德倫再發「酸」言︰驚遮住個獎呀

電影《第四幕》由爾冬陞監製、王德健導演，馮德倫（Stephen）、胡杏兒、周秀娜、楊偉倫（阿卵）主演，今日（17/10）回到主要取景地香港演藝學院，進行慈善首映。早前在另一個活動上，未有獲金馬獎提名的馮德倫，已向憑《善男信女》成為準金馬獎影帝的楊偉倫，大發「酸」言，場面搞笑。今日《第四幕》慈善首映，二人再遇，Stephen一樣「老馮」上身單單打打，加上身邊的監製爾冬陞的助攻，令阿卵成為攻擊對象，難以還擊。

電影《第四幕》，由爾冬陞監製、王德健導演，今日（17/10）帶領戲中演員馮德倫、胡杏兒、周秀娜、楊偉倫及蘇振維，回到主要取景地香港演藝學院出席慈善首映。（葉志明 攝）

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爾冬陞笑言今日跟馮德倫及導演王德健，以西裝造型示人，都是讓楊偉倫作參考，準備自己的金馬戰衣。（葉志明 攝）

楊偉倫新髮型迎戰金馬？ 爾冬陞笑馮德倫︰你唔使剪啦！

今日阿卵以新髮型示人，問到是否有新戲開的新造型？楊偉倫︰「唔關事，之前頭髮好長好侷，所以去剪髮。」記者追問是否為11月舉行的金馬獎做準備？阿卵立即澄清︰「唔關事呀！唔關事！真係好厚要剪下。」正當阿卵手忙腳亂之際，爾冬陞在旁加把火，指住馮德倫︰「喂！你唔使剪啦！慳番唔使剪住啦！」

阿卵再三澄清，只是驚頭髮太長太厚不好看。這個時候馮德倫都出招︰「你驚到時遮咗個獎？隻馬遮咗唔係咁好啦！」引起全場大笑。當問到阿卵開始搵金馬戰衣未？爾冬陞又搶住發言︰「今日Stephen就係著嚟畀佢睇一睇，或跟導演嘅小企領，唔留鬚嘅我呢種都得。」

爾冬陞自爆︰「我冇攞過呀，我提名好多次從來冇攞過呀！佢拎咗之後我對佢態度都要轉變，要叫前輩。」（葉志明 攝）

拍《老馮日記》幫電影宣傳 問定阿卵拎聯絡︰攞咗獎就唔會畀我

馮德倫推薦要跟爾冬陞大導演，始終拎過不少次金馬。冷不防爾冬陞自爆︰「我冇攞過呀，我提名好多次從來冇攞過呀！佢拎咗之後我對佢態度都要轉變，要叫前輩。」馮德倫立即對楊偉倫講︰「咁唔好跟佢，亦都唔好跟我。」

話題一轉，講到馮德倫會在《第四幕》上映時，拍《老馮日記》幫手做宣傳，亦不諱言正在度故仔，然後一瞬間又再次將話題帶到阿卵身上︰「我頭先就係想同阿卵交換電話，我覺得佢好啱拍，因為佢攞咗獎之後可能就唔會畀我，所以今日見到就即刻問。」隨後阿卵表示要即刻畀，不敢怠慢。