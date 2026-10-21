歐陽震華撐周家怡爆失憶　反問對方成名作︰係耀舞黃沙定長沙呀？

由周家怡主演的電影《媽樣年華》，將於10月23日上映，昨晚（20/10）舉行VIP名人場，周家怡邀請一眾朋友到來支持，包括歐陽震華、黃浩然、陳家樂、湯怡、經理人霍汶希（Mani）等。其中家怡見到歐陽震華便相擁，他表示一定要來支持家怡，「大家以前係TVB同事，而家又做返同事（英皇電影），今日要嚟捧場。」

歐陽震華前來支持周家怡︰「大家以前係TVB同事，而家又做番同事（英皇電影），今日要嚟捧場。」（葉志明 攝）

歐陽震華前來支持周家怡︰「大家以前係TVB同事，而家又做番同事（英皇電影），今日要嚟捧場。」（葉志明 攝）

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提到當日在TVB合作，歐陽震華表示睇過家怡在《耀舞黃沙》的演出，已經覺得不錯。在場記者反問︰「是否《火舞黃沙》？」最後他都不肯定，立即追問周家怡︰「係《耀舞黃沙》定《長沙》呀？」周家怡大聲講︰「係《火舞黃沙》呀，得個『沙』中！」

更正後，歐陽震華再回答︰「我睇佢套《火舞長沙》！」結果都係錯，而其實歐陽震華一直想講係自己有份參與的《耀舞長安》，但其實周家怡並沒有在《耀舞長安》中演出。最終歐陽震華決定放棄，改談《不速之約》。

周家怡拍到《火舞黃沙》「兔唇女」一角，成為第一個被看見的角色。她曾在《由零說起》訪問中提到︰「係第一次感覺到，亦有人會想約我做訪問、拍照，有人看見。」（《火舞黃沙》劇照）

歐陽震華完全唔記得劇名，立即問周家怡︰「係耀舞黃沙定長沙呀？」其實兩樣都錯。（葉志明 攝）

問到可有一直睇好周家怡，終有一日會做到女主角？歐陽震華︰「當時TVB太多靚女太多視后，佢出到去一定得。」當年二人都合作不少，最難忘是在《不速之約》中，有感情線。「當時講家怡暗戀我，佢當時仲細個，講佢暗戀我，咁我就婉拒。到而家有機會都想再合作，當時拒絕佢，再合作可以發展返感情戲。」

歐陽震華都一直有留意家怡的演出，就連早前的話題作《日落下的彩虹》，一幕大爆發勁鬧強尼同肥仔一幕，都睇到拍爛手掌︰「我喺屋企睇，拍晒手掌呀，佢演戲一早開咗竅，係差一場戲畀佢表演，呢幕做得非常之好，睇到我感同身受。」

一眾英皇同事，齊齊出席支持周家怡，包括霍汶希（Mani）、湯怡、歐陽震華及陳家樂。（葉志明 攝）

提到跟舊拍檔合作，早前被網民拍到他與古天樂自《美味天王》（1997）後，於劇集《狩謊》再合作，歐陽震華覺得就似跟舊朋友見面一樣。「再次合作，好似見番一個好耐冇見嘅朋友。當日有兩場戲，都好趕好快。佢都仲係好親切，都係唔好多嘢講。」