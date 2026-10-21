我阿爹想旅行｜張家輝式喜劇效應　連續5日奪票房冠軍累計破750萬

溫情喜劇力作《我阿爹想旅行》，自上週四（15日）盛大開畫以來，票房勢如破竹、捷報頻傳！上映首日即以強勢之姿狂飆 333萬 票房；隨後在剛過去的三日連假中，由「阿爹」張家輝領軍，攜同導演兼編劇黃綺琳、導演黃鐦、鍾雪瑩及「泰妹」楊雅文全天候密集謝票，引爆全城觀影狂熱！電影不僅連續 5 天榮登單日票房冠軍，最新累積票房更強勢衝破 750 萬大關！票房一路高唱入雲，正正完美呼應戲中經典對白：「連過三關，心想事成！」

張家輝與鍾雪瑩飾演兩父女，兩人連夜溜出醫院，無預警展開了一段公路旅程：從新界到澳門、從澳門到沖繩，彌彌補了父親莫鎮強的遺憾。（《我阿爹想旅行》劇照）

謝票現場盛況空前 一家大小齊感受「笑中有淚」

剛過去的長週末，張家輝與主創團隊穿梭港九新界各大戲院，所到之處無不座無虛席、氣氛歡騰爆燈！不少觀眾更是全家總動員切實支持。謝票環節中，許多影迷難掩激動，坦言被戲中細膩的情感深深打動，前一秒被連番笑彈逗得合不攏嘴，下一秒又被動人情節直擊淚點。面對觀眾的真摯熱情，張家輝感性分享：「這部電影最想傳遞的訊息，就是鼓勵大家好好向身邊最重要、最愛的人表達愛意。愛要及時，切莫留下遺憾。這絕對是一部最適合帶齊一家大小、父母子女一同入場觀看，共創難忘回憶的電影！」

「阿爹」張家輝與「阿女」鍾雪瑩在戲中的火花四射，憑藉無數金句與啜核對白逗得全場捧腹大笑。（《我阿爹想旅行》劇照）

影帝張家輝幽默再現 貼地父女情爆笑口碑狂飆

除了感動人心，《我阿爹想旅行》更以貼地幽默為全港觀眾帶來無盡歡笑！「阿爹」張家輝與「阿女」鍾雪瑩在戲中的火花四射，憑藉無數金句與啜核對白逗得全場捧腹大笑。不少觀眾大讚張家輝飾演的父親「莫鎮強」真實又貼地，彷彿看見自己父親的影子。兩位導演黃綺琳與黃鐦透露，劇本創作時巧妙融匯了身邊多位父親的神韻與幽默感，是集各式父親於大成的作品；兩位導演更盛讚影帝家輝哥渾然天成的演繹，帶有幾分經典「化骨龍」式的瀟灑幽默，將父親形象詮釋得維妙維肖、淋漓盡致！

姜皓文回想兩人在《激戰》中的經典對手戲，坦言︰「我夠膽講冇人可以撞得返喺《激戰》入面賤輝同太歲嘅戲，我哋嘅火花好奇妙。唔使多講，大家一個眼神就會知道下一步反應點做。」（《我阿爹想旅行》劇照）

《我阿爹想旅行》由香港電影發展基金資助，文創產業發展處及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局全力支持，故事講述由鍾雪瑩飾演的電影美術助理阿珊，為了由張家輝飾演的父親莫鎮強而奔波於片場同醫院之間。一個晚上，阿珊收到劇組臨時任務，父親堅持要陪阿女出發，兩人連夜逃出醫院，從香港到澳門，再去到沖繩，一路上彌補大家的遺憾及未完成的事，展開一段充滿想像、歡笑以及感動的公路旅程。