我阿爹想旅行｜復刻90年代賭片海報　入場搵彩蛋「擺啦，擺啦嘛」

由張家輝、鍾雪瑩主演，導演黃綺琳、黃鐦聯合執導的溫情公路喜劇《我阿爹想旅行》，自上映後蟬聯多日票房冠軍，票房已接近1000萬。影帝張家輝在片中飾演罹患絕症卻依舊趣怪貪玩的阿爹「莫鎮強」，而兩位導演更笑言請得張家輝，就要盡情消費佢！當中由戲名向《中華賭俠》致敬、選角找來蒙嘉慧再續《流氓師表》，以及與姜皓文重演一次「擺啦！擺啦嘛？仲唔擺？」都夠晒驚喜，成為狩獵張家輝「化骨龍」式彩蛋的環節。

《我阿爹想旅行》推出90年代賭片風海報，情懷十足。（網上圖片）

復刻90年代賭片海報

電影《我阿爹想旅行》近日推出宣傳海報，以90年代懷舊賭片風格包裝，張家輝手執啤牌，流露一副充滿自信的笑容，十分抵死。旁邊還配上「連過三關 心想事成」，屬戲中對白，但又完全吻合海報風格。

張家輝在王晶執導下，拍過多部賭片。（網上圖片）

戲名致敬《中華賭俠》

在2000年港產電影《中華賭俠》中，張家輝飾演的澤西，引發了一段惡搞對白，將黎明的名曲《眼睛想旅行》歌詞改編成爆笑金句︰「呵……呵呵呵……我畀碌蕉你Ｘ」。這一著令歌曲間接成為張家輝名曲，去年在陳慧琳演唱會都有獻唱。

在2000年港產電影《中華賭俠》中，張家輝飾演的澤西，引發了一段惡搞對白，將黎明的名曲《眼睛想旅行》歌詞改編成爆笑金句︰「呵……呵呵呵……我畀碌蕉你Ｘ」。（影片截圖）

經典「化骨龍」變身「化咳龍」

要數張家輝的經典笑角，一定要數到元祖，在《化骨龍與千年蟲》及《賭俠1999》中的「化骨龍」，這個深入民心角色，令張家輝圈粉無數，雖然今次沒有正式重現一次，但他飾演的莫鎮強，就不時手執一盒「化咳龍」的鐵盒，內有疑似抗癌藥。

在《千年蟲與化骨龍》及《賭俠1999》中的「化骨龍」，這個深入民心角色，令張家輝圈粉無數。（《賭俠1999》影片截圖）

他飾演的莫鎮強，就不時手執一盒「化咳龍」的鐵盒，內有疑似抗癌藥。（電影宣傳圖片）

與「地理魯媚」蒙嘉慧重聚

張家輝電影找來蒙嘉慧演老婆，自自然然想起2000年上映，港產喜劇電影《流氓師表》，她在戲中叫魯媚，由於是執教地理，外號「地理魯媚」。蒙嘉慧在戲中為拯救一班面臨被殺班的同學，無奈之下找來青梅竹馬，行古惑的張英（張家輝 飾）幫手，以偏方教學，最終成功扭轉局面。

2000年張家輝與蒙嘉慧拍攝的《流氓師表》，是大家喜歡的家輝式搞笑作品之一。（《流氓師表》海報）

2000年張家輝與蒙嘉慧拍攝的《流氓師表》，是大家喜歡的家輝式搞笑作品之一。（《流氓師表》劇照）

姜皓文大戰張家輝「擺啦！仲唔擺？擺啦嘛！」

另外，《我阿爹想旅行》都有姜皓文出現，黑哥見到家輝，有種《激戰》重聚感覺。事實上，二人在澳門賭檯一幕，重現番「擺啦！仲唔擺？擺啦嘛！」一幕先係最好笑，仲將呢個笑話來個進化版。

姜皓文︰「擺啦！仲唔擺？擺啦嘛！」（《賭俠2002》影片截圖）

張家輝反擊︰「咁要諗嘛，你擺先喇，擺啦，擺啦嘛？擺啦，仲唔擺？」（《賭俠2002》影片截圖）

張家輝與鍾雪瑩飾演兩父女，兩人連夜溜出醫院，無預警展開了一段公路旅程：從新界到澳門、從澳門到沖繩，彌補了強的遺憾。（《我阿爹想旅行》劇照）