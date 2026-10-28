余香凝睇好「爸爸」贏金馬　田啟文舊作傳上畫︰12年前咩都唔記得

電影《善男信女》昨晚（27/10）舉行首映，余香凝夥拍《雙囍》中的「爸爸」田啟文一同出席，雖然兩部電影雙雙入圍金馬，余香凝跟鍾雪瑩更會在「最佳女主角」獎上決一高下，不過余香凝都表示對《善男信女》有一份期待。「金馬宣布入圍一刻，鍾雪瑩、楊偉倫、彭秀慧同導演等等都一齊入圍，我勁期待睇呢套戲。我唔會視係競爭對手，大家係同行者，一齊參加一個盛會。」

余香凝夥拍《雙囍》中的「爸爸」田啟文一同出席《善男信女》首映。（盧振輝 攝）

問到對獎項可有信心？余香凝立即將波交畀入圍最佳男配角的田啟文︰「我對我老竇有信心！」田啟文︰「好多人都咁講，順其自然啦，有就錦上添花，冇就繼續努力，又唔好咁老定。」不過田生都坦言在台北電影節摘下男配角後，確是有個底，信心強了。余香凝更追問田生可有Keep Fit為揀戰衣做準備？「都Keep咗啲。」田啟文說。

田啟文都坦言在台北電影節摘下男配角後，確是有個底，信心強了。（盧振輝 攝）

近日有傳，塵封12年，由鄭中基執導，黃子華、鄭中基、陳法拉主演的《神秘寶藏》，正式易名做《我不是張保仔》，似乎上畫有望。有份參演的田啟文就表示未收到最新消息。「我都唔知，話上畫我都唔知幾時，所有都市傳說全部都蒲番晒出嚟，唔會再有，都冇乜戲，大家有得睇就快啲去睇。」自己可有率先看過該片？「睇咗少少，做配音時有睇過，唔知而家執成點。12年前拍，都唔係好記得，做咗咩都唔記得。」