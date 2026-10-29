張家輝開金口唱鄭伊健變陳小春　想原班人馬開續集︰犯罪殺人片

由張家輝、鍾雪瑩、蒙嘉慧（YoYo）主演的《我阿爹想旅行》，昨晚（28/10）舉行《坐千望億慶功宴》，並宣布截止昨晚，票房已去到1,200萬港元。三位訪問時提到鄭伊健至今仲未入場睇，張家輝便呼籲YoYo帶老公出來幫手謝票，又說已經練好鄭伊健的歌，更隨即唱出︰「那個叫做正義 哪個戰無不勝」《戰無不勝》，但被記者發現這首是陳小春的歌曲，全場大笑。不過家輝都立即修正，唱出《友情歲月》補鑊。

由張家輝、鍾雪瑩、蒙嘉慧（YoYo）主演的《我阿爹想旅行》，昨晚（28/10）舉行《坐千望億慶功宴》，並宣布截止昨晚，票房已去到1,200萬港元。（葉志明 攝）

張家輝連日來謝票，都不時在戲院開金口。（葉志明 攝）

張家輝代鄭伊健回應老婆「爆粗」︰呢啲真性情，我都衝破唔到

繼上次張家輝、蒙嘉慧連同姜皓文接受傳媒訪問時，YoYo誤將「被人撩」講成「被人X」，震驚全場。今次YoYo一接過咪便表示要少講為妙，當晚更張瘀事跟老公鄭伊健分享。「當晚返到去，便講我出咗事，幾廿年道行被人無端端聽錯咗。」張家輝︰「錯就一定冇錯，不過大家冇所謂。」問到伊健有甚麼反應？家輝代為搶答︰「佢話幾好喎，呢啲真性情，我都衝破唔到，啲女人真係大膽。」YoYo就表示伊健只是一邊看一邊笑。

問到伊健聽到太太爆粗有甚麼反應？家輝代為搶答︰「佢話幾好喎，呢啲真性情，我都衝破唔到，啲女人真係大膽。」（葉志明 攝）

張家輝想同鄭伊健合唱

提到鄭伊健至今仍未入場欣賞《我阿爹想旅行》，張家輝便呼籲YoYo帶老公出來幫手謝票，又聲稱自己已練好對方的歌曲，然後一開口便是「那個叫做正義 哪個戰無不勝」YoYo聽畢反問︰「首歌係佢嘅歌咩？好似唔係。」然後經記者更正是屬於陳小春的《戰無不勝》引得全場大笑。經過一輪深思，張家輝再唱出︰「來忘掉錯對……共渡患難日子總有樂趣」張家輝都表示已多次勸蒙嘉慧帶埋老公出來，但一直未能成事。「有機會梗係想同伊健合唱。」

張家輝唱出《友情歲月》，有埋台風︰「來忘掉錯對……共渡患難日子總有樂趣」（葉志明 攝）

開拍續集叫《我阿爹想殺人》

今次《我阿爹想旅行》反應理想，問到可有興趣開續集，張家輝就表示已經有想法，「拍警匪片，將成件事變到無法想得到，搵班斯文人去拍犯罪片，叫《我阿爹想殺人》，個個都要殺人，挖對眼出嚟。」家輝更隨即叫兩位導演黃綺琳、黃鐦過來畀意見，最後更得出會拍一部有埋歌舞情節的犯罪電影。

談到原班人馬再合作，張家輝已經有無限想法。（葉志明 攝）

集家輝哥所有女主角 開拍《師奶s大戰殺人狂》

提到昨日，鍾麗緹出席活動時仍有戲癮，想再跟張家輝繼《中華賭俠》後再合作。張家輝︰「要搵晶哥（王晶）傾傾，叫晒同我合作過嘅女主角出嚟，拍一部《師奶大戰殺人狂》，『師奶』之後有『s』，《師奶s大戰殺人狂》。」如果成事，家輝會否自資？「憑《我阿爹想旅行》，唔通仲冇投資者呀？」