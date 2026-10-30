「X教授」獲頒帝國傳奇獎　「磁力王」台上獻吻︰你是我的英雄

在荷里活電影《變種特攻》（X-Men）系列中，飾演「X教授」Professor X 的英國男演員柏德烈史釗活（Patrick Stewart），於美國時間10月28日在洛杉磯家中逝世，享年86歲。在銀幕上，「X教授」與伊恩麥基倫（Ian McKellen）飾演的「磁力王」，雖是敵對，但又是惺惺相惜的一對。現實中二人更是知己好友。2017年3月，柏德烈史釗活獲得外媒《帝國》雜誌（Empire）頒發「帝國傳奇獎」（Empire Legend Award），以表揚他對演藝的貢獻。大會更找來多年合作無間的「磁力王」伊恩麥基倫（Ian McKellen）擔任頒獎人，在台上磁力王跟他嘴對嘴接吻，並說上︰「你是我的英雄！」哄動全場。

在荷里活電影《變種特攻》（X-men）系列中，飾演「X教授」Professor X 的英國男演員柏德烈史釗活（Patrick Stewart），美國時間10月28日在洛杉磯家中逝世，享年86歲。（2000年《變種特攻》劇照）

2017年3月，柏德烈史釗活獲得外媒《帝國》雜誌（Empire）頒發「帝國傳奇獎」（Empire Legend Award），以表揚他對演藝的貢獻。（Getty Image）

「X教授」柏德烈史釗活逝世享年86歲 《復仇者聯盟5》成最後演出

「X教授」與「磁力王」合作多年交情深厚

在2017年3月，《帝國》雜誌向「X教授」柏德烈史釗活頒發「帝國傳奇獎」，更特別安排銀幕上的拍檔「磁力王」伊恩麥基倫做頒獎嘉賓，令人驚喜是伊恩不單頒發獎項，更突然向柏德烈史釗活嘴對嘴地，送上深情一吻，令現場所有人尖叫。

2000年推出第一部《變種特攻》時，飾演老X教授以及老磁力王的柏德烈史釗活（Patrick Stewart）以及伊恩麥基倫（Ian McKellen）均已年屆60歲。（《變種特攻》劇照）

大會特別安排銀幕上的拍檔「磁力王」伊恩麥基倫做頒獎嘉賓，伊恩在台上不單頒發獎項，更突然向柏德烈史釗活嘴對嘴地，送上深情一吻。（Getty Image）

大會特別安排銀幕上的拍檔「磁力王」伊恩麥基倫做頒獎嘉賓，場面感人。（Getty Image）

隨後更對著柏德烈說︰「你是我的英雄，是我們都渴望成為的演員！」此時，柏德烈風趣地回應︰「但是我有頭髮就夠了！」最後更表示，拿到這個獎不代表事業的終結，仍會繼續在幕前發光發亮。事實上，柏德烈亦未有食言，其最後身影見於今年底上映的的《復仇者聯盟︰末日降臨》（Avengers: Doomsday），戲中柏德烈再演「X教授」，伊恩再演「磁力王」。

事實上，伊恩麥基倫是公開的出櫃演員，經常為同性戀人士發聲力爭權益。他曾披露早期在演藝事業上，被逼否認自己是同性戀，直到上世紀80年代才敢於出櫃，事後更坦言應該早一點行出這一步，這會令自己變成一個不一樣的人，而且會更開心。

在《復仇者聯盟︰末日降臨》預告中，「X教授」的現身令不少觀眾感到興奮。（《復仇者聯盟︰末日降臨》影片截圖）