我阿爹想旅行｜溫情片竟有284個特效　扯大纜過港珠澳都係CG效果

電影《我阿爹想旅行》，由張家輝、鍾雪瑩主演，黃綺琳，黃鐦聯合導演，上映三星期票房去到1300萬港元，叫好叫座。日前，電影的視覺特效總監梁仲文就上載一條影片，同大家分享這部看似幕幕實境拍攝，輕輕鬆鬆的溫情喜劇，背後竟然要製作一共284個特技效果，當中好多意想不到的情節，例如駕車過港珠澳橋、在沖繩扯大纜都要做特效。甚至在賭場一幕，更出現「電子穿膠花」的工序，即是既繁瑣又重複的步驟。不過要數花最多時間一幕，竟然是兩父女與Ansonbean（陳毅燊）及周祉君在金舖相遇一幕，過眼的一、兩秒鏡頭卻最勞心勞力。



電影《我阿爹想旅行》，由張家輝、鍾雪瑩主演，黃綺琳，黃鐦聯合導演，上映三星期票房去到1300萬港元，叫好叫座。（《我阿爹想旅行》劇照）

影片中，梁仲文更邀請兩位導演黃綺琳，黃鐦一齊解說戲中的特效畫面。（影片截圖）

《我阿爹想旅行》的視覺特效總監梁仲文在片中講到，自己都始料不及，一部溫情片竟要用上284個特效鏡頭，比以虛擬世界為題的《觸電》，要多一倍，但梁仲文亦開心沒有人發覺畫面的特效痕跡，證明像真度非常高。

沖繩扯大纜現場難控制

比較易理解要用特效的地方，有在沖繩拍攝的扯大纜場面。兩位導演黃綺琳，黃鐦解說這一幕要用特效，因為現場環境非常多人和混亂，雖然要演員在現場演戲還是可行，但難保畫面會出現路人行過、發生碰撞等變數，難以掌握，故在現場只拍攝大環境畫面，其餘大部分演員的近鏡演出，都是綠幕前拍攝。

《我阿爹想旅行》有沖繩扯大纜一幕，因為現場環境非常多人和混亂，難以掌握，故在拍攝大環境畫面後，大部分演員的近鏡演出都是綠幕拍攝。（影片截圖）

《我阿爹想旅行》有沖繩扯大纜一幕，因為現場環境非常多人和混亂，難以掌握，故在拍攝大環境畫面後，大部分演員的近鏡演出都是綠幕拍攝。（影片截圖）

車頂載大湯碗過大海冇可能

另一幕，是阿爹架車車頂，要載住隻大道具碗行港珠澳大橋。其實莫說要過大海，就算在香港行駛，也要附合一定的標準，但要行港珠澳大橋就一直不可行，所以這一幕基本上是全AI生成。

要載住隻大道具碗過港珠澳大橋，根本不容去，加上拍攝畫面要航拍機協助，更加冇可能做到，故這一幕基本上是全AI生成。（影片截圖）

「電子穿膠花」有幾膠？

梁仲文提到，戲中有一幕「電子穿膠花」，即是要處理一些既繁瑣又重複的工序，而這就發生在澳門賭場。因為每張賭檯上都有小熒幕，而所顯示的內容又跟電影情節不配合，於是每一幕都要人手逐個熒幕處理，完全是深耕細作，可媲美發跡前李嘉誠先生的手藝和精神。

梁仲文提到，戲中有一幕「電子穿膠花」，即是要處理一些既繁瑣又重複的工序，而這就發生在澳門賭場。（影片截圖）

周祉君入鏡是噩夢開始

要梁仲文數全片最難處理的鏡頭，竟想不到是兩父女與Ansonbean（陳毅燊）及周祉君在金舖相遇一幕。導演因各種原因，最終揀了NG片段，周祉君提早入鏡一幕做正片，但這又跟故事情節不吻合，所以這一幕的任務是要執走「周祉君」。

周祉君提早入鏡一幕，跟故事情節不吻合，所以要盡情執「周祉君」，全程執了很多劑。（影片截圖）

問題是這一幕以手提式拍攝，畫面搖動，而且舖內有不少反光位置，倒影出周祉君和對面舖頭的燈光變換，所以即使是一、兩秒的畫面，都已成為團隊的最大考驗，完全超出大家所想。導演甚至提出容許有些少瑕疵出現，只是梁仲文仍然堅持執到底。

所以當大家睇完呢篇文，大家可以買飛再入場睇一次，睇下自己有冇本事捉漏洞。