日版《非常律師南田南》開播！蘆田愛菜演繹自閉天才律師5大看點

改編自韓國大熱劇集的2026年秋季日劇《非常律師南田南》於10月19日首播，隨即錄得7.4%的收視佳績。22歲日本女星蘆田愛菜擔任女主角，飾演患有自閉症譜系障礙（Autism Spectrum Disorder, ASD）的天才律師南田南。新劇首播後，其細膩演技與劇集本土化改編引起網絡熱話，以下為讀者整理該劇及女主角的5大焦點。



改編自韓國大熱劇集的2026年秋季日劇《非常律師南田南》於10月19日首播，隨即錄得7.4%的收視佳績。（IG@minamidaminami_）

22歲日本女星蘆田愛菜擔任女主角，飾演患有自閉症譜系障礙的天才律師南田南。（IG@minamidaminami_）

1.細膩演繹高難度角色：神還原「日版禹英禑」

為還原自閉症譜系障礙的新人律師南田南，蘆田愛菜換上清新的短髮造型，並在肢體語言上下足苦功。她特別設計了獨特的說話節奏、思考時習慣「以手指打節拍」的小動作，更刻意避免與對手演員直接眼神接觸。不少觀眾在首播後大讚，開播僅5分鐘，便被其靈動的肢體與眼神表演震撼，直呼「起雞皮」。

為還原自閉症譜系障礙的新人律師南田南，蘆田愛菜換上清新的短髮造型，並在肢體語言上下足苦功。（IG@minamidaminami_）

22歲日本女星蘆田愛菜擔任女主角，飾演患有自閉症譜系障礙的天才律師南田南。（IG@minamidaminami_）

2.搭檔高橋文哉：在地化改編展現對原作的尊重

除了女主角搶眼，日版在細節上的在地化調整亦備受肯定。劇組將韓版標誌性的紫菜飯卷改為日本國民美食「鹽飯糰」，而主角害怕旋轉門的設定則巧妙改為「扶手電梯」。此外，女主角名字「南田南」正讀反讀皆相同的設定，完美呼應了原作「禹英禑」的迴文巧思。攜手人氣男星高橋文哉，飾演暖男法務助理「船井湊人」，兩人充滿默契的互動成為本季日劇的最大看點之一。

《非常律師南田南》劇組將韓版標誌性的紫菜飯卷改為日本國民美食「鹽飯糰」。（《非常律師南田南》劇照）

蘆田愛菜害怕旋轉門的設定則巧妙改為「扶手電梯」。（《非常律師南田南》劇照）

蘆田愛菜搭配人氣男星高橋文哉，其飾演暖男法務助理船井湊人，兩人充滿默契的互動成為本季日劇的最大看點之一。（IG@minamidaminami_）

3. 現實版學霸出演：名校慶應大學高材生

劇中的南田南是以東京大學法學部首席畢業的天才；而在現實生活中，蘆田愛菜同樣是日本演藝圈公認的頂尖高材生。她目前正就讀於名校慶應義塾大學法學部政治學科，這種自然散發的知性氣質，讓網民直呼根本是「本色出演」，精湛表現幾乎讓人忘記她今年僅22歲。

蘆田愛菜同樣是日本演藝圈公認的頂尖高材生。（IG@ashida_mana）

《非常律師南田南》中的南田南是以東京大學法學部首席畢業的天才。（IG@minamidaminami_）

4.從「天才童星」到實力派女星的蛻變

當年年僅5歲的她，便憑藉話題日劇《Mother》爆紅，創下日劇學院賞最年輕得獎紀錄。如今，這位曾經以超齡演技惹哭無數觀眾的童星，已蛻變為亭亭玉立的實力派女演員，持續挑戰更高難度的劇本與角色。

當年年僅5歲的蘆田愛菜，便憑藉話題日劇《Mother》爆紅，創下日劇學院賞最年輕得獎紀錄。（《Mother》劇照）

曾經以超齡演技惹哭無數觀眾的童星蘆田愛菜，已蛻變為亭亭玉立的實力派女演員。（IG@ashida_mana）

5.綜藝感滿分：反差演繹「35億男人」引全網流行語

予人乖巧文靜印象的蘆田愛菜，私下卻具備極佳的綜藝感。她曾在綜藝節目上以浮誇語氣演繹著名的「香口膠理論（口香糖理論）」，勸誡女性忘掉前男友：「地球上可是有35億個男人啊！」這段生動演出成為網上瘋傳的經典畫面，不少網民笑言失戀時極需要重溫這句話。

予人乖巧文靜印象的蘆田愛菜，私下卻具備極佳的綜藝感。（IG@minamidaminami_）

予人乖巧文靜印象的蘆田愛菜，私下卻具備極佳的綜藝感。（IG@minamidaminami_）