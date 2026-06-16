《格鬥實況》真人版Netflix日劇改編丨分集劇情+演員角色介紹

Netflix近期推出了全新真人版改編日劇《格鬥實況》（日文原文：喧嘩独学/英文：Viral Hit），於2026年6月11日全球同步上線，劇集共6集，並由新生代演員鈴鹿央士、見上愛與菅生新樹攜手主演。本劇與另一部熱門韓劇《鐵拳教育》一樣，都是改編自人氣Webtoon的同名漫畫，並且同樣以殘酷的校園霸凌現場作為故事的起手式。



《格鬥實況》海報（netflix）

雖然同樣取材自校園霸凌，但這兩部作品的主角命運卻大相徑庭。在《鐵拳教育》中，面對欺凌者無法無天的行徑，會迎來金武烈飾演的教權局督察如同救世主般空降，痛擊惡徒來解救無辜學生；反觀在《格鬥實況》的世界中，可憐的主角卻從頭到尾只有單方面挨打的份兒。

（《格鬥實況》劇照）

《格鬥實況》劇情大綱

故事主角志村光太（鈴鹿央士 飾）原本過著極度灰暗的生活，在學校飽受無情欺凌，回家還要面對母親高額的醫藥費壓力，人生幾乎看不到任何希望。某天，他與同學打架的過程意外被直播上傳，竟然在網絡上爆紅並獲得大量關注與打賞。這突如其來的流量，讓他發現了原來「打架」也能成為改變命運的工具。

光太毅然決定開設自己的直播頻道，開始用自己的拳頭、汗水與真實激烈的格鬥畫面，在充滿血腥、掌聲與背叛的直播格鬥世界中奮力向上爬。影集毫不美化新興產業的殘酷現實：勝利能帶來暴利與關注，失敗則可能讓一切瞬間崩盤。

（《格鬥實況》劇照）

《格鬥實況》分集劇情

第1集：你想變強嗎？（強くなりたいですか?）

志村光太在悶熱的速食店打工，一邊忍受店長的壓榨，一邊要湊齊母親下個月的癌症標靶藥物費用。回到學校，他因為沒錢交「保護費」，被班霸巴哥（Hamaken）逼著在廁所學狗叫。

當晚，同樣是底層邊緣人的攝影師金子（KANEGON）因為分潤問題與光太在房間發生激烈扭打。這場「兩個毫無毫無章法的弱雞互抓頭髮、咬耳朵、瘋狂砸滾」的荒謬畫面，意外啟用了筆電的直播鏡頭。

直播間的無情毒舌彈幕（「這什麼世紀爛仗？」、「太可憐了吧，我打賞一萬日圓求你們繼續互掐！」）瘋狂刷屏。隔天醒來，光太看著戶頭裡激增的百萬收益，世界觀徹底崩塌。就在他渴望複製奇蹟時，演算法在深夜向他推薦了一個畫質只有360p、點閱率為零、頭戴褪色雞面具的神秘頻道。畫面中的神祕男子用極度沙啞的聲音說：「想在不對等的決鬥中活下來嗎？小子，先學會怎麼挨打吧。」

（《格鬥實況》劇照）

第2集：燃起怒火（怒りに火をつけろ）

光太與金子正式組成「格鬥實況」雙人組。為了維持爆紅的流量，他們決定整頓長期霸凌光太的巴哥。光太利用一整週的時間，在破舊的公寓裡跟著「鬥雞」影片進行慘絕人寰的特訓——用身體去撞擊牆壁以適應疼痛、練習如何在倒地時保護內臟。對決地點選在放學後滿是垃圾的暗巷。巴哥帶著成群的小弟，一邊抽煙一邊嘲笑提著腳架的光太。

真人版將這場格鬥拍出了強烈的「主觀視角切換」！當巴哥伸出巨掌試圖將光太摔向地面時，光太的腦海中閃過鬥雞的指令。他沒有逃，而是利用對手的體重慣性，反手一記響亮到響徹整條街的「掌擊」狠狠扇在巴哥的耳膜上！巴哥瞬間失去平衡。光太滿臉是血、眼神瘋狂地跨坐在巴哥身上亂拳揮舞，搭配金子在旁邊瘋狂運鏡的直播畫面，在線觀看人數瞬間突破10萬大關！

（《格鬥實況》劇照）

第3集：我才不是什麼喪家犬！（俺は負け犬なんかじゃない）

光太的頻道一夕登頂熱搜，但也引來了地下「網絡經紀公司」的黑道星探。一名專門靠「劇本打假」和「街頭圍毆」賺取血腥流量的地下網紅——刺青男，設局將光太引誘至深夜的地下停車場，並強行開啟了實況對決。這次對手不再是業餘的巴哥，而是懂得使用暗器、會抓沙子進眼睛、甚至在拳頭上戴著鐵戒指的狠角色。光太在第一輪就遭到降維打擊，肋骨斷裂，鮮血模糊了視線。

直播彈幕開始瘋狂反噬：「果然是演的」、「弱雞現形了吧！」。金子在暴雨中哭著大喊要關掉直播，光太卻死死按住鏡頭。就在刺青男準備踩斷光太的手指時，光太想起了在病床上奄奄一息的母親，以及過去十幾年來被當作喪家犬的屈辱。他發出野獸般的怒吼，使出鬥雞影片中「最下流但也最有效」的招式——用牙齒死死咬住對手的頸動脈，並用頭槌將對方砸暈。這場慘烈的逆襲，讓原本嘲諷的彈幕全數變成了滿屏的禮物與震撼！

（《格鬥實況》劇照）

第4集：為了朋友（ならば、友よ）

地下勢力眼看無法收編光太，便將黑手伸向了團隊的經濟命脈。他們綁架了金子，並奪走了頻道的密碼，威脅光太必須簽下長約，否則就毀掉金子的雙手。光太獨自一人提著手機，強行闖入黑道經營的非法廢車回收廠。為了驚動大眾確保自身安全，光太在闖入的瞬間開啟了「全網無預警突襲直播」。

光太活用回收廠裡的工具——板手、廢棄輪胎、甚至機油。他不再只是被動挨打，而是將前三集累積的實戰經驗融會貫通。當他滿身油污、氣喘吁籲地在聚光燈下砸開鐵門，救出滿臉淚水的金子時，在線人數突破了50萬。光太對著鏡頭說：「動我的頻道可以，動我的朋友，天王老子我都照打。」這份義氣讓頻道正式晉升現象級現象。

（《格鬥實況》劇照）

第5集：格鬥自學的始祖（元祖・喧嘩獨學）

真正的挑戰來臨。擁有職業背景、頂著一頭耀眼金髮的跆拳道天才新莊玲央，因為不滿光太這種「毫無美感的街頭流氓」玷污了格鬥，正式發出公開挑戰。

新莊玲央的迴旋踢在真人版中被拍得如同藝術品般致命。光太在特訓中發現，常規的防禦根本擋不住那種能踢碎頭盔的衝擊力。他必須解鎖鬥雞頻道的隱藏 VIP 影片——《如何破解職業跆拳道》。

光太在廢棄工廠裡，讓金子用懸掛的重型輪胎高速朝他盪過來，他必須不閉眼、不退後，迎著輪胎精準衝撞。這需要克服人類極限的恐懼。比賽當天，新莊玲央使出華麗的540度空中旋踢，眼看就要將光太KO；下一秒，光太展現了特訓成果——他像一頭瘋狂的野牛般，完全無視擦過耳邊的腿風，用肩膀死死撞進玲央的支撐腳防線，將戰局強行拖入他最擅長的地面纏鬥（Ground and Pound）！

（《格鬥實況》劇照）

第6集：這就是我的青春（これが俺の青春だ）

東京市中心一座高聳的摩天大樓天台上，四周是絢爛的霓虹夜景與無人機的環繞直播。光太最終的對手是操縱整個地下NewTuber利益鏈的幕後黑手、格鬥天賦與體格皆完美的終極暴君。這場決鬥不只是為了流量，更是為了徹底終結操控年輕人的網絡暴力。戰鬥打得異常殘酷，天台的玻璃幕牆在撞擊下紛紛碎裂，光太的手臂甚至在對抗中脫臼。

在全網百萬人同時在線的屏息見證下，彈幕在此刻全部消失，所有觀眾都在瘋狂祈禱。光太在極度劣勢下，腦海中響起鬥雞最後的教誨：「最後一招，是拿你自己的命去賭。」光太忍著劇痛，故意讓對方的重拳擊中自己的面門，利用卡住對方拳頭的瞬間，用盡全身最後一絲力氣，使出一記完美的抱腿摔，帶著對手一起砸向脆弱的防護網邊緣！

暴君倒下了。清晨的第一縷陽光灑在天台上，光太躺在地上，接過金子遞來的鏡頭。他滿臉是血，卻露出了六集以來最燦爛、最自信的笑容，與趕來支持的夥伴們緊緊相擁。

（《格鬥實況》劇照）

《格鬥實況》演員角色介紹

鈴鹿央士 飾 志村光太

鈴鹿央士以極具感染力的表演，細膩詮釋了光太從自卑、恐懼到逐漸鼓起勇氣踏上直播道路的過程。他的成長並非一蹴可幾的變強，而是在生存壓力與道德底線之間的不斷搖擺，逐漸理解自己既是制度的反抗者，也同時可能成為制度的一部分。他在鏡頭前展現的脆弱與堅韌，讓觀眾強烈共鳴到他內心的煎熬與掙扎。

鈴鹿央士飾演志村光太（《格鬥實況》劇照）

菅生新樹 飾 金子亨

他並非單純的校園霸凌者，而更接近操控資源與人脈的中介者。他深刻理解格鬥與流量之間的連動關係，並利用這套系統來推動更高風險的對戰與利益交換。金子亨的存在代表著世界背後「看不見的規則」，迫使光太意識到自己面對的不是簡單的拳腳勝負，而是一個被設計好的競爭與消費機制。

菅生新樹飾演金子亨（《格鬥實況》劇照）

見上愛 飾 八潮秋

小秋是光太少數能建立信任關係的重要人物。她並不直接參與暴力的格鬥圈，而是以旁觀者和協助者的角色存在。她更像是現實世界與直播虛幻世界之間的「拉回力量」，在光太逐漸被流量與戰鬥吞噬時，小秋的存在提醒他仍然有普通人生活的可能性，也讓他在不斷升級的暴力循環中保留了一點情感與人性的出口。