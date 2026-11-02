廖啟智二仔睇《我阿爹想旅行》觸景流淚　遺憾未能陪亡父騎馬圓夢

資深實力派演員廖啟智（智叔）與妻子陳敏兒向來是圈中公認的模範夫妻，二人相濡以沫數十載，感情深厚。惟智叔於2021年因胃癌病逝，而陳敏兒亦於今年因病離世，令一眾影迷深感惋惜，一對兒子對父母的相繼離開更是難掩不捨。近日，智叔二仔廖文信（John）在社交平台分享近況，透露自己觀看電影《我阿爹想旅行》後感觸落淚，罕有大談內心深處的遺憾，及對父母的思念，令人動容。

廖啟智（智叔）與妻子陳敏兒是圈中公認的模範夫妻。（Facebool@陳敏兒）

看戲勾起陪伴父母抗病的記憶

文信在社交平台上載了多張相片，配樂更選用了許冠傑的名曲《天才白癡夢》。他坦言電影《我阿爹去旅行》直接勾起陪伴父母抗病的記憶：「睇完《我阿爹想旅行》，甚少喊嘅我都流咗滴馬尿。成套電影充滿既視感：度血氧部機啲聲、喺病房過夜、揸車送返工……好似又再經歷多次咁。」

陳敏兒大仔廖文哲（左）及二仔廖文信。（葉志明 攝）

二人文信大學畢業，一家人去畢業禮。（網上圖片）

遺憾未能陪亡父去蒙古騎馬

電影亦讓文信回想起多年前未能為父親圓夢的遺憾。他回憶早在五年前爸爸智叔便曾表達過想去旅行，由於自己中學時曾去蒙古騎馬，得知父親也十分喜歡騎馬後，便暗自計劃，打算畢業出來工作後儲錢請爸爸一起去蒙古騎馬：「點知一畢業就撞正疫情封關，佢又等唔切突然走先，呢件事成為我其中一個遺憾。」

雙親在生時，一家人都有一齊去旅行。（影片截圖）

文信遺憾未能陪亡父去蒙古騎馬。（IG@john_liuuuu）

陪媽媽看星圓對方心願

面對父親離世，文信決定不再讓遺憾重演。去年媽媽陳敏兒透露很想去看星星的心願，他毫不猶豫立刻付諸行動：「為咗避免同一個遺憾 twice，今次真係說幹就幹，雖然都有啲波折差啲去唔到，但好彩最後都去得成。一大片銀河係眼前，都算係圓咗老母嘅心願。我都有去騎馬，算係代咗阿爹完成心願啦～一年唔夠，佢哋就團聚了。」

文信完成媽媽陳敏兒很想去看星星的心願。（IG@john_liuuuu）

勉勵大家要活在當下

在帖文的最後，文亮分享了2019年一家人最後一次前往澳洲家庭旅行的舊照，照片中廖啟智與陳敏兒在藍天原野的相框裝置內並肩而坐，笑容溫暖親切。甚少公開內心情感的文信有感而發，藉此勉勵大家要活在當下：「好少會分享呢啲心底嘢，但呢套電影真係令我好有感受（好耐未試過！）阿雪同渣渣輝做得真係好好，好touching （最後渣渣輝入返病房嗰度cry）🫶唚氣都想講句，時間真係唔會等人，及時做應該做嘅嘢唔好拖。有啲嘢真係預計唔到，盡量唔好令自己後悔啦。」