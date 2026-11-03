掃毒｜張家輝原定角色盡情黑化　慨嘆陳木勝早逝︰佢有我心

影帝張家輝近日為電影《我阿爹想旅行》四出謝票及宣傳，早前便登上文雋主持的YouTube頻道《文雋講呢啲講嗰啲》，同大家細談每一部戲的來龍去脈。其中講到《掃毒》（2013），由已故導演陳木勝（Benny）執導，劉青雲、古天樂、張家輝主演，而文雋更有份參與劇本創作，他在節目爆料，原定劇本張家輝角色回歸後會來個大報復，古天樂、劉青雲要合力對付，但最後陳木勝私下修改成現在三兄弟齊心力抗「八面佛」（盧海鵬 飾）的版本，張家輝表示不知此事，但相信陳木勝是為他好︰「佢有我心，佢唔想我做反派做到底。」

張家輝早前便登上文雋主持的YouTube頻道《文雋講呢啲講嗰啲》，同大家細談每一部戲的來龍去脈。（影片截圖）

如果有睇《掃毒》（2013），一定記得戲中張家輝一句金句︰「段坤我攞緊，耶穌都留唔住佢我話嘅！」（《掃毒》影片截圖）

《掃毒》張家輝原本黑化報復兄弟 文雋揭陳木勝私下改結局真相

文雋重提此事時，表示開初都有不滿，因為自己都是入場觀看電影才知被修改。原定劇本是張家輝完全黑化，但電影上畫時，張家輝雖然都有回歸，亦有黑化，但去到中段已經原諒兩位兄弟，最後更並肩對抗「八面佛」盧海鵬。文雋︰「我有問陳木勝點解變成咁？Benny話︰『唔希望張家輝壞到底。』」

盧海鵬飾演泰國最大毒販八面佛，四面佛已經夠靈，佢仲要八面。（《掃毒》劇照）

電影《掃毒》講述劉青雲、古天樂及張家輝，三位好兄弟如何由決裂再走在一起。（《掃毒》海報）

張家輝事前並不知悉劇本曾遭修改，但以他與 Benny 的深厚交情，對此改動表示完全理解︰「佢有我心，佢唔想我做反派做到底，佢係個好正直的人，好鍾意熱血。如果個故事講三個好兄弟，有一個黑化變成咁，佢會唔鍾意。以佢性格鍾意三個齊上齊落，就算中間有誤會，但最後都可以齊上齊落，我覺得佢係想咁樣。」張家輝亦補充，電影上畫時都聽到有觀眾表示，想睇盡情黑化的自己。「我都唔怕黑化。」

張家輝推算陳木勝修改《掃毒》劇本的決定︰「以佢性格鍾意三個齊上齊落，就算中間有誤會，但最後都可以齊上齊落，我覺得佢係想咁樣。」（影片截圖）

陳木勝英年早逝 張家輝︰咁樣離開我哋真係冇陰功！

導演陳木勝於2019年間，在拍攝由甄子丹、謝霆鋒主演的電影《怒火》時，突然感到身體不適，後經證實患上末期鼻咽癌。2020年初，透過楊受成幫助下，於跑馬地養和醫院治療，惜在同年8月23日早上不幸離世，享年58歲。對於Benny的離開，張家輝仍感惋惜︰「Benny咁樣離開我哋真係冇陰功！」