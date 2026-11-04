媽樣年華｜影評批保守沒激發「戀母狂亂倫衝動」　導演︰深感愕然

電影《媽樣年華》由周家怡、金燕玲、 楊雅文（泰妹）主演，導演胡翠兒執導，已經上映兩星期，票房亦逼近200萬。故事講女主角周家怡，自婚後便以家庭為生活重心，日子過得單調而重複。一次偶然接觸到鋼管舞，旋即被這運動吸引，更偷偷報名為刻板生活注入生氣，重拾追夢的初衷。一部正面而積極的電影，昨日（3/11）卻被《香港電影評論學會》一篇影評攻擊，署名張偉雄的影評人，批評電影保守是「肥皂劇的柔性習氣走調侃舊路」，又說母親的性感舞姿沒有衝擊兒子，以「升華戀母狂的情緒亂倫衝動」，最後更總結電影是一部「既不戀母又不弒夫，像一篇保守論文功課，拿低分的。」對於此批評，《香港01》聯絡到導演胡翠兒及女主角周家怡回應。

電影《媽樣年華》於10月23日上映，兩星期票房收近200萬。（電影《媽樣年華》海報）

影評批評情節沒有「升華戀母狂的情緒亂倫衝動」

影評人張偉雄在文章中，先提及2019年上畫，由蔡卓妍主演的《非分熟女》，表示雖以鋼管舞為題，但就錯過了當中具女性主義符號的討論。隨後便直指《媽樣年華》有同樣敗筆，是流於「肥皂劇的柔性習氣走調侃舊路，結果是更加失真、失衡、家庭性別狀況彆扭的呈現。」

媽樣年華｜周家怡為角色苦練鋼管舞 開拍前受傷︰連Pole都上唔到

文章更指出，電影有鋪排周家怡戲中的丈夫陳湛文，與兒子張迪文，都有「通過二維視訊沉溺虛擬女體」，意思即是看「J圖」，從而串聯到有一幕兒子去看周家怡的表演時，為何不描述兒子可能因此而「被激發升華戀母狂的情緒亂倫衝動」。按表面文字推斷，作者是想藉此指導演捉到鹿不會脫角，最終令作品淪為「既不戀母又不弒夫，像一篇保守論文功課，拿低分的。」

《香港電影評論學會》最近的焦點短評是《媽樣年華》。（網頁截圖）

對於這些批評，導演胡翠兒回覆《香港01》表示︰「多謝影評人分享欣賞《媽樣年華》後之所感所想，意想不到其中一篇更提到『弒夫』、『戀母』元素以及『亂倫』角度，而我在創作這個故事時，不曾考慮過探討以上相關類命題，因此對於相關評論亦深感愕然。以編者角度，相信生活始終需要溫柔，而創作《媽樣年華》最純粹嘅初衷，希望為自己及天下間的媽媽，以及所有值得鼓勵的人，送上勇氣與陪伴。我始終相信，不論任何年紀、性別及身份，都值得有追夢的機會。無論如何，我會繼續努力，感謝所有觀眾入場支持！」

周家怡憶述，練習期間曾不慎受傷，疼痛明顯影響進度：「如果唔係受傷，我諗係冇咁痛嘅……但係因為受咗傷，嗰個痛係會令到你根本好似做唔到，我直情連Pole都上唔到。」（電影《媽樣年華》劇照）