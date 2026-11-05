蔡辛強重出江湖動作多多　疑現身張家輝紅館騷︰話請我做嘉賓

早前《香港01》獨家報道，張家輝將於來年農曆新年期間登上紅磡體育館開騷，雖然正式的宣傳活動並未啟動，不過記者發現張家輝去年為電影《贖夢》宣傳，而啟用的「蔡辛強」Threads近日開始動作多多，包括前晚（3/11）上載了一張從的士車頭拍下的駕駛影片，又有一張在車尾開飯的相片，並寫上︰「停完牌 可以揸返的士了！」在帳戶停擺一年多後，正式重新啟動。而昨晚（4/11）又上載了一張來自保誠保險的卡片，並寫上︰「啱啱車咗個客很怪 無神神偷拍我後再派卡片畀我 話請我做嘉賓 都唔知係咪真 抱歉」，似乎在暗示個騷的贊助商，同時亦在激活帳個Threads帳號為日後的宣傳工作做準備。

張家輝還原角色蔡辛強的造型，在Threads上載自己在港鐵車廂睡著的相片。(網上圖片)

張家輝當日為宣傳自導自演的《贖夢》，以角色蔡辛強開一個Threads帳號跟大家互動。（《贖夢》劇照）

曾上載港鐵車廂瞓覺照 蔡辛強網上爆紅

香港驚慄電影《贖夢》由張家輝自導自演，陳法拉、劉俊謙、許恩怡等主演，當時為加強宣傳，張家輝還原角色蔡辛強的造型，在Threads上載自己在港鐵車廂睡著的相片，隨後又到廟街舉行「蔡辛強脆友惡夢分享會」，並於蔡辛強的社交媒體上邀請脆友到場見面。當日這個宣傳攻勢非常奏效，不少人因而知道有《贖夢》這部電影。

《香港01》早前公告，張家輝將於來年農曆新年期間登上紅磡體育館開騷。（梁碧玲 攝）

蔡辛強重出江湖激活帳號 「歡迎大家可以Call我」

電影落畫後，蔡辛強的帳號更新頻率亦減慢，到去年8月幫張家輝賣Uber廣告後便停下來。直至4日前（1/11)，蔡辛強「復活」，他在Threads上載了一句︰「不小心按錯 抱歉。」都成功引來3000多個Like。隨後又上載一段亂碼「sjlgvkxnv」，呢個更瘋狂，獲得4000多個like。翌日又發文問自己個「脆」是否壞了，未能錄音而求教。

4日前，蔡辛強「復活」，並開始激活個帳號。（網頁截圖）

前一晚更上載蔡辛強駕的士的畫面，表示自己已重投工作。（網上截圖）

開工飯盒都影畀大家睇。（網頁截圖）

直至前晚（3/11）終於有新片新相，並上載一句︰「停完牌 可以揸返的士了 我以後會小心啲駕駛 歡迎大家可以Call我 但不接85折 抱歉。」一連串動作，似在激活「蔡辛強」個Threads帳號。而昨晚（4/11）再有新搞作，上載了一張來自保誠保險的卡片，並寫上︰「啱啱車咗個客很怪 無神神偷拍我後再派卡片畀我 話請我做嘉賓 都唔知係咪真 抱歉」，難道在暗示個騷的贊助商係保誠？而今次激活帳號似為日後的宣傳工作做準備。

昨晚（4/11）再有新搞作，上載了一張來自保誠保險的卡片，並寫上︰「啱啱車咗個客很怪 無神神偷拍我後再派卡片畀我 話請我做嘉賓 都唔知係咪真 抱歉」（網頁截圖）

張家輝以「蔡辛強」造型，在廟街實地現場在惡夢分享會檔口登場，吸引大批市民聚集一睹張家輝與角色造型。（滾動工作室FB圖片）

張家輝到廟街實地現場在惡夢分享會檔口登場，吸引大批市民聚集一睹張家輝與角色造型。（滾動工作室FB圖片）

張家輝以蔡辛強造型亮相，更帶着一盒叉雞飯到檔口，愁眉苦臉、托着腮、沒精打采地聆聽到場影迷分享惡夢。（滾動工作室FB圖片）