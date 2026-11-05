張家輝大娛樂騷｜年初一至三登紅館　召喚五大經典角色逼的士宣傳

張家輝終於真係登上紅館！將於2027年大年初一至三（2月6至8日），一連三場舉行《保誠保險呈獻：張家輝大娛樂騷》，集合「笑、唱、跳」的大型娛樂表演，與全港觀眾一同歡慶羊年！為隆重其事，張家輝早前率領一眾影迷耳熟能詳的經典角色，包括《激戰》賤輝、《贖夢》蔡辛強、《賭俠1999》化骨龍、《金雞SSS》哥頓哥及《陀地驅魔人》發仔，冒雨夜闖紅館拍攝宣傳片。拍攝期間張家輝狀態大勇，瞬間「角色上身」，重現經典對白，將觀眾拉回多部經典作品的光影回憶中，勢必在農曆新年期間掀起全城「回憶殺」。

張家輝將於農曆新年初一至初三，一連三場舉行《張家輝大娛樂騷》。（官方圖片）

談及今次於紅館開騷的構思，張家輝坦言自己從未有過「歌手夢」，但舞台卻為他帶來了意想不到的契機。他表示：「我希望這不單純是一個演唱會。換句話說，我不會用演唱會的形式來呈現今次的內容。」他預告到時將有驚喜的爆笑演出，而在舞台效果、演出安排亦有特別巧思，希望將「笑、唱、跳」結合為觀眾帶來歡樂的新年。

紅館騷預告片，先來《贖夢》的蔡辛強駕的士出場。（《張家輝大娛樂騷》預告截圖）

大家最喜歡的「化骨龍」終於出場。（《張家輝大娛樂騷》預告截圖）

至於將從影多年的經典角色「大晒冷」，有什麼感覺？張家輝笑言：「當然是有特別企圖，我自己都很期待，希望能帶給大家一些驚喜之餘，對張家輝以往的角色都能勾起一些回憶。至於觀眾看到這個騷的時候會有什麼觀感呢？真的要等個騷誕生的時候才知道！」

《金雞sss》哥頓哥，好耐冇見。（《張家輝大娛樂騷》預告截圖）