金雞獎2026｜梁家輝《捕風追影》封帝　繼梁朝偉後獲三金影帝港人

《第39屆中國電影金雞獎頒獎典禮》今晚（10/11）在福建廈門舉行。梁家輝憑電影《捕風追影》中飾傅隆生一角，首次提名金雞獎，更一擊即中封帝，獲得最佳男主角獎。這是繼梁朝偉後，另一位香港演員獲得華語影壇三金影帝大滿貫。

梁家輝上台領獎時，一度語塞，激動得未能發言。(直播截圖)

梁家輝獲獎後，在台上激動得一時未能說話，站了十數秒後才緩緩吐出感謝辭︰「謝謝金雞獎給我這份肯定，我從影40多年，這是我第一次獲得金雞獎提名，而且把獎項拿到手裡，感覺很奇妙，很夢幻。不單肯定我在戲裡頭演出，也提醒了我，接下來我要好好的演。要感謝歷年來在支持自己的觀眾朋友們，是你們讓我永遠想起好好實現作為演員的夢。最後，拿了獎不代表可以收工，咱們開工喇！」

梁家輝摘下金雞影帝，成為繼梁朝偉後，奪得「華話影壇三金大滿貫」的香港演員。（直播截圖）

所謂「華話影壇三金大滿貫」，分別是香港金像獎，台灣金馬獎及中國金雞獎，梁家輝早在金像獎摘下五次影帝，而且橫跨五個年代，分別是1980年代《垂簾聽政》、1990年代《92黑玫瑰對黑玫瑰》、2000年代《黑社會》、2010年代《寒戰》，以及在2026年的《捕風追影》。

朱一龍與郭富城擔任「最佳男主角」的頒獎嘉賓。（直播截圖）

郭富城擔任「最佳男主角」的頒獎嘉賓，並締造《寒戰》「李文彬」及「劉傑輝」重聚。（直播截圖）

梁家輝在今年4月，奪得金像獎影帝。（資料圖片）

而金馬獎方面，梁家輝在1990年，憑 《愛在別鄉的季節》成功奪得最佳男主角（金馬影帝）殊榮。他在片中飾演為了尋找赴美妻子（張曼玉 飾）而隻身前往美國的中國男子趙南生，其演技在當年獲得評審高度肯定。計及剛剛憑電影《捕風追影》成功奪得《第39屆中國電影金雞獎》最佳男主角，這項成就讓他創下了華語影壇的「三金影帝」大滿貫。