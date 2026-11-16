新「007」正式誕生　羅拔柏迪臣接棒︰用夢想成真也難以形容

瘋傳了數月，新一代占士邦「007」選角終於揭曉！現年40歲的英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）正式獲得片商垂青，接替丹尼爾基克（Daniel Craig）成為第七任007，並會演出第26部占士邦電影。羅拔柏迪臣隨後發表聲明，坦言能夠肩負這個影史傳奇角色是其演藝生涯的至高榮譽，更形容︰「夢想成真，實在不足以形容我此刻的激動心情。」



現年40歲的英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）正式獲得片商垂青，接替丹尼爾基克（Daniel Craig）成為第26部占士邦電影的男主角。（影片截圖）

羅拔柏迪臣在官方聲明中難掩興奮之情：「占士邦無疑是電影史上最具代表性的經典角色之一，能夠獲委重任演繹007，是我畢生最大的榮幸。我衷心感謝丹尼、艾美、大衛、塔妮亞以及亞馬遜米高梅影業（Amazon MGM Studios）團隊對我的信任。用夢想成真也難以形容。我非常期待與這支頂尖團隊攜手合作，共同打造精彩新作。」

除了一條短片，官方更發佈一張羅拔柏迪臣的007造型照。（官方圖片）

候任人選眾多擾攘數月

過去幾個月，荷里活及英國影壇對新任占士邦人選一直議論紛紛，多位當紅男星均曾列入傳聞名單，包括積及艾洛迪（Jacob Elordi）、積路頓（Jack Lowden）、卡倫杜納（Callum Turner）、祖舒奧干納（Josh O'Connor）、湯法蘭西斯（Tom Francis）、艾倫泰勒莊遜（Aaron Taylor-Johnson）、哈里斯迪金森（Harris Dickinson），甚至連英國歌手Harry Styles亦曾傳出有份角逐。當中卡倫杜納一度被外界視為接棒大熱，直至後來傳出羅拔柏迪臣與尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）雙雙參與試鏡，才令選角形勢出現變數，最終由羅拔柏迪臣成功突圍而出。