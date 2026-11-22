《第63屆金馬獎頒獎典禮》今晚（11/22）於臺北流行音樂中心正式舉行。本屆匯聚來自各地的優秀華語電影作品，由《狂忘警探》入圍11項、《女孩》入圍10項領跑，《雙囍》與《善男信女》則各獲9項提名，競爭相當激烈。香港代表最終奪得最佳劇情短片、最佳男配角、最佳原著劇本、最佳紀錄片獎、最佳女主角及最佳劇情片，一共6個獎項。而《善男信女》更是繼2008年《投名狀》後，時隔18年再有港片奪得金馬獎最佳劇情片獎項。

柯煒林擔任今屆金馬獎主持，更特別為香港演打氣︰「香港隊，加油！」，更唱出陳奕迅的《今天等我來》作為揭幕。（金馬直播截圖）

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18:55 最佳剪輯由《雙囍》的陳俊宏奪得。

最佳剪輯由《雙囍》的陳俊宏套得。（金馬直播截圖）

18:59 最佳劇情短片由《三隻小豬》的仲錦妮奪得。

《三隻小豬》導演仲錦妮未有到來，由劇組人員代領。（金馬直播截圖）

19:05 最佳音效由《狂忘警探》的杜均堂、杜篤之奪得。

杜篤之表示今次得獎最開心，因為身邊是其子︰「終於有一個傳承，非常高興。」（金馬直播截圖）

19:07 最佳視覺效果由《功夫》的嚴振欽、陳晏平、曾懷儒、曾彥偉奪得。

最佳視覺效果由《功夫》的嚴振欽、陳晏平、曾懷儒、曾彥偉奪得。（金馬直播截圖）

19:20 最佳新演員，由《沙央》的Nandagopall MOHAN奪得。

Nandagopall MOHAN憑《沙央》奪得最佳新演員。（金馬直播截圖）

19:27 最佳動作設計由《功夫》的張材旭、金敬友奪得。

張材旭與金敬友都表示，今次是他們入行以來，得到最大的一個獎項，心情非常激動。 （金馬直播截圖）

19:34 最佳改編劇本由《滄海琴聲》的韓蘊光、施涵奪得。

最佳改編劇本由金上台領獎。（金馬直播截圖）

19:38 最佳動畫短片由《滄海琴聲》奪得。

田啟文及余香凝負責頒發最佳動畫短片，更特別用配音聲去頒發，配合獎項特色。（金馬直播截圖）

《滄海琴聲》的團隊再次上台。（金馬直播截圖）

19:42 最佳劇情短片由《深水區》奪得。

《深水區》導演張樸真上台接受獎項。（金馬直播截圖）

19:58 最佳男配角由《我們不是甚麼》AK江𤒹生奪得。AK先多謝導演及所有製作單位，而爸爸媽媽亦在場。「爸媽我拿獎喇！」最後就特別多謝自己的粉絲︰「謝謝所有過來支持我的粉媽，謝謝你們從我甚麼都不是時便喜歡我，看上我。你們可以現在很驕傲跟其他人說︰『是你們先看到我的！』」最後更多謝自己︰「12年前去韓國當訓練生，雖然最後未有出道，而夢想只有一步之遙，後來在香港當演唱會舞蹈員，我從舞台最後方一步一步終於走到上來，謝謝金馬獎。」

最佳男配角由《我們不是甚麼》AK江𤒹生奪得。（金馬直播截圖）

20:00 最佳原著劇本由楊兩全《善男信女》奪得。

最佳原著劇本由楊兩全《善男信女》奪得。（金馬直播截圖）

20:12 最佳女配角由翁倩玉憑《陽光女子合唱團》奪得。

最佳女配角由翁倩玉憑《陽光女子合唱團》奪得。（金馬直播截圖）

20:18 最佳攝影由《黑潮》Kartik VIJAY奪得。

最佳攝影由《黑潮》Kartik VIJAY奪得。(金馬直播截圖)

20:28 年度台灣電影傑出工作者︰調光師周佳聖。

年度台灣電影傑出工作者︰調光師周佳聖。(金馬直播截圖)

20:43 最佳紀錄片由陳淦熙的《離開即景》奪得。

《離開即景》是港台兩地合作，陳淦熙是一位香港導演。(金馬直播截圖)

20:47 最佳紀錄短片由蔡明亮的《夜行》奪得，亦是他個人第五座金馬獎，並由製片代領。

20:54 終身成就獎由虞戡平導演奪得。

終身成就獎由虞戡平導演奪得，其作品釋出濃厚台灣本土與原住民的人文精神。(金馬直播截圖)

21:25 最佳造型設計由《功夫》的葉嘉茵、蕭百宸、劉顯嘉奪得。

最佳造型設計由《功夫》的葉嘉茵、蕭百宸、劉顯嘉奪得。(金馬直播截圖)

21:31 最佳美術設計由陳柏任憑《狂忘警探》奪得，這是他首座金馬獎。

最佳美術設計由陳柏任憑《狂忘警探》奪得。（金馬直播截圖）

21:42 最佳原創電影歌曲由《黑潮》的主題曲《一去不返》奪得，歌曲由片山涼太及洪佩瑜主唱。

《一去不返》的作曲及主唱片山涼太，是來自馬來西亞。（金馬直播截圖）

21:47 最佳原創電影音樂由《我們不是陌生人》的何堅良、福多瑪奪得。

最佳原創電影音樂由《我們不是陌生人》的福多瑪、何堅良奪得。（金馬直播截圖）

22:00 最佳新導演由舒淇憑《女孩》奪得。

最佳新導演由舒淇憑《女孩》奪得，她在台上痛哭。（金馬直播截圖）

22:07 最佳導演由《雙囍》的許承傑奪得。

最佳導演由《雙囍》的許承傑奪得。（金馬直播截圖）

22:26 最佳男主角由劉冠廷憑《雙囍》奪得，他表示入行廿年，有懷疑過自己，是不是要堅持下去。「但做表演就是要抬頭挺胸，當人家問你的職業時，你要大聲告訴他你是演員。我是演員劉冠廷。」

最佳男主角由劉冠廷憑《雙囍》奪得。（金馬直播截圖）

22:42 最佳女主角由《第四幕》的袁澧林首次奪得。

最佳女主角由《第四幕》的袁澧林首次奪得。（金馬直播截圖）

22:50 最佳劇情片《善男信女》。