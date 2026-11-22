MIRROR成員兼副隊長江𤒹生（AK）出戰第63屆金馬獎最佳男配角，今日（22日）於頒獎典禮上他憑電影《我們不是什麼》首度入圍並勇奪「男配角」一獎，為港爭光。

AK江𤒹生上到台已眼泛淚光。（金馬直播截圖）

江𤒹生憑電影《我們不是什麼》首度入圍並勇奪「男配角」一獎。(公關提供)

江𤒹生出戰第63屆金馬獎最佳男配角。(公關提供)

AK江𤒹生奪得台灣金馬獎「最佳男配角」。(公關提供)

江𤒹生首次提名便獲獎。(公關提供)

曾赴韓做練習生 出道夢碎回港做全職舞蹈員

現年34歲的江𤒹生於2018年以MIRROR成員出道，出道前他是一名全職舞蹈員。2014年時他曾赴韓國擔任約半年的練習生，原定隨公司計劃出道，但最終計劃取消而回港。回到香港後曾擔任演唱會及舞台的舞蹈員。在赴韓當練習生前，他亦曾參加過《快樂男聲》香港區選拔及Neway新星秀大賽初賽，可惜最後沒有入圍。

AK曾參加《快樂男聲》香港區選拔。(影片截圖)

AK曾參加Neway新星秀大賽初賽。(影片截圖)

入行前客串TVB劇 與李施嬅《金宵大廈》跳辣身舞

2018年他曾客串TVB劇集《金宵大廈》，於第15集時以男舞蹈員身分登場，與李施嬅大跳辣身舞，他亦曾客串舞廳內的客人。由於該劇於2018年的時候拍攝，當時他仍未參加ViuTV的選秀節目《全民造星》，所以可以於TVB見其身影。

日前播出《金宵大廈》第15集時，當中有一名男演員十分耀眼，原來是ViuTV男神兼MIRROR副隊長江𤒹生（AK）。(節目截圖)

《金宵大廈》2019年播出，當時AK並未成為MIRROR的成員。(劇照)

《金宵大廈》重播驚現ViuTV男神倒戈為TVB拍劇 原來係出道前作品

不甘只做伴舞 參加《全民造星》成MIRROR副隊長

當年江𤒹生主要擔任伴舞，但他決心不再站在藝人背後，於是報名參加《全民造星》。他參加比賽後努力表現自己，最終他以第五名出道，之後亦成為了MIRROR的成員的副隊長。兩年前，江𤒹生於《第29屆釜山國際電影節》的《亞洲內容暨全球OTT大獎》中，憑劇集《打天下2》關志浩一角奪得「最佳新星獎」，成功衝出國際爭光。

MIRROR出道至今已經8年。（胡凱欣 攝)

AK最近更於《第29屆釜山國際電影節》的《亞洲內容暨全球OTT大獎》中，憑劇集《打天下2》關志浩一角奪得「最佳新星獎」。（IG@_kisang_）

影壇一步步向上爬 憑「暉仔」一角終獲演技肯定

江𤒹生入行後除了MIRROR的工作外，更拍攝過多部電影作品，包括有電影出道作《忽然心動》，之後亦有拍攝過《七月返歸》、《12怪盜》、《我們不是什麼》及《大分瓶》等作品，由《忽然心動》的單元主角到《大分瓶》的男主角，他都一步一步慢慢向上爬，今日他終憑《我們不是什麼》中飾演莊耀暉（暉仔）奪得殊榮。

江𤒹生電影出道作《忽然心動》。（電影《忽然心動》劇照）

江𤒹生憑《我們不是什麼》中飾演莊耀暉（暉仔）奪得殊榮。（《我們不是什麼》劇照）

AK江𤒹生出演過《七月返歸》。（陳順禎 攝）