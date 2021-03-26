王家衛回應「電影院已死」論：我對這廢話已感到厭倦，講完！

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-26 16:10

由王家衛領軍的澤東電影今年踏入30周年，一連串的慶祝活動即將舉行。當中包括多部經數碼修復的舊作會重新上畫。而日前王家衛接受外國傳媒電郵訪問，被問到怎看電影及戲院前景與未來時，王大導都動氣了︰「我對『電影院已死』這廢話已感到厭倦，講完！」

王家衛甚少對任何事件作評論，今次算罕有。（資料圖片）

今次訪問外媒也有就電影及戲院未來作出提問，王家衛就罕有地開腔回應︰「我對『電影院已死』這廢話已感到厭倦，大家都喜歡看電影，講完！」（原句︰I’m tired of all this ‘cinema is dead’ shit. People enjoy watching movies, period.）王家衛特意在尾句加上「Period」一字，以加強討論到此為止，沒有討論餘地的意思。

好明顯王大導覺得甚麼「電影院已死」、「香港電影已死」等討論，覺得無聊無營養，更提出實際的建議︰「現在使大家猶豫不決的是在疫情下看電影的風險和費用，對於真正關心電影業未來的大家，我建議在戲院重開時買一張票，以支持當地的電影院，因為好多戲院都是勉強經營，我們至少要保持這種積極態度。」

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早前，另一殿堂級導演杜琪峯（杜Sir），亦在節目《鏗鏘說》中回應「香港電影已死」的說法︰「20年前我已經聽過香港電影死咗，嗰位先生咁講佢都唔識咩係電影，佢識搵食但唔識電影；佢靠電影搵食但唔係做電影，所以做電影嘅年輕人千祈唔好聽，呢句說話係廢話！講個啲人根本唔了解電影，佢自己冇得撈，以為人哋都冇得撈。」