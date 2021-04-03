率先睇澤東30年紀念短片預告　梁朝偉留鬚造型驚喜曝光

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-03 08:30

由王家衛導演領軍的澤東電影，今年成立30周年，為隆重其事，將會舉行一連串慶祝活動，其中第45屆香港國際電影節安排了特備環節︰「澤東三十 念念不忘」，為影迷帶來全新修復的王家衛代表作。昨晚，在《春光乍洩》的重映會後，緊接放映由王家衛親自主理，紀念澤東30周年的30分鐘短片，暫時全球只會放映一場，而今日（3日）澤東方面就發放一條歷時一分鐘的預告，內容亦相當精彩。

畫面一來，就是澤東30的字樣。（影片截圖）

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預告一來，就見到澤東電影有限公司名，然後配上一個「30」，意思正正代表澤東30周年。隨後，30字樣開始倒數到0，為大家帶來一次回顧之旅。影片集合了《墮落天使》（1995）、《春光乍洩》（1997）、《花樣年華》（2000）、《2046》（2004）及《一代宗師》（2013）等多部作品的畫面，但全部作倒鏡播放，回應了回顧這主題。

昨晚（2/4）在放映《春光乍洩》前，大會公告影片放映完畢，會緊接播放一部長30分鐘，記念澤東30周年的短片，叫觀眾留步收看，獲得全場歡呼。（電影公司提供）

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倒抽的煙圈、向後行駛的電單車，還有倒後行的周慕雲，配上簡單的音樂盒式音樂，美好的回憶一湧而上。片中亦有不少經典對白，例如《重慶森林》金城武的一句︰「不知道從甚麼時候開始，在每個東西上面都有個日子」，還有《花樣年華》蘇麗珍的邀約︰「如果有多一張船飛，你會唔會同我一齊走」。不過最有驚喜，要數壓軸梁朝偉一個留鬚造型，據電影公司解說，這是來自《花樣年華》刪剪片段，不過從影片顏色、服飾的年代感、梁朝偉的造型、都不似《花樣年華》格調，到底當中蘊含了甚麼情節，在20年後的今天終於可以曝光？