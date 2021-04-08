《#PTGF》趙善恆硬食怒摑　鄧月平為走光照澄清︰夏天咁著好合理

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-08 09:30

電影《#PTGF出租女友》昨晚（7/4）進行探班，男女主角趙善恆、鄧月平，還有演員張建聲、程美段都有出席。連捱幾晚通宵的恆仔疲態盡現，不過昨晚他要應付一場重點戲份，要跟飾演女朋友的鄧月平在酒會上嗌交，兼有掌摑場面，為出來效果逼真，恆仔更鼓勵鄧月平嚟真。

趙善恆與鄧月平合作愉快，還約定下次再合作。（陳順禎 攝）

《#PTGF出租女友》的拍攝來到尾聲，男主角恆仔更要開足幾晚通宵，但他坦言辛苦不止自己一個，台前幕後都好累。「大家為部戲都捱更抵夜，今次專注做演員，壓力當然比導加演少很多，但由於戲份比例好重，又跟平平（鄧月平）很多爭執、分手等情節，要演繹不同情緒，不是體力的累，是精神上的折磨。」

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鄧月平就笑言導演相當貪心︰「明明一部《#PTGF》，好地地拍下靚女就好啦，做咩加咁多催淚感情線，仲有咁多難忘的愛情線，又要有這麼多動作，真的很貪心。」似在投訴其實曲線讚美，至於講到掌摑戲份，鄧月平就直言會來真的！「你有練拳嘛？會捱得嘛？」恆仔笑著回應︰「我會自然反應地避！其實演員是自殘的職業，你投入個角色，死去活來地演一次，精神上是有少少折磨，但偏偏又好享受這感覺。」

恆仔將會周旋於兩位女士身上，而張建聲就是恆仔的衰格上司，貫徹奸到底。（陳順禎 攝）

想先為《一秒拳王》慶功：續集要再構思

由恆仔執導的《一秒拳王》，票房已經順利大收1,300萬，成為千萬導演，問恆仔會否有意原班人馬開續集？恆仔︰「首先要開咗個慶功先，因為疫情，由上映到今日，成個製作團隊都未食過餐飯，看看怎樣可以聚一聚，是否拍續集就要再構思下。」鄧月平都有買飛支持《一秒拳王》︰「好好睇，當日做完嘢好累，入到戲院還要喊，我真係好憎你，但真的值得推介給大家。劇情好好，又有位好靚仔的泰國演員（Nonkul），導演真的識揀，係少咗鄧月平。」恆仔只好回應︰「有機會嘅。」

至於早前鄧月平在IG上咗的性感相，被指疑似走光，當事人就回應絕無此事。「其實張相是黑白，轉天氣比較熱，改穿夏天衣服，我覺得好青春好好睇不覺得是走光，但走光與否不緊要，靚就可以了，大家不要排斥人體最原始的東西。」