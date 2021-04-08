《捉鬼敢死隊3》迷你棉花糖鬼Cute爆現身　「蟻俠」慘被玩殘

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-08 13:30

《Juno少女孕記》（Juno）、《寡佬飛行日記》（Up in the Air）導演Jason Reitman執導的第3集《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters: Afterlife）發布最新片段，經典角色「棉花糖鬼」（Stay Puft Marshmallow Man）再次現身，不過就變成迷你版版，細細粒Cute爆但不減邪惡。

迷你「棉花糖鬼」真係得意到暈。（影片截圖）

片段中「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）在超級市場選購貨品時，發現一包棉花糖有異動，之後迷你「棉花糖鬼」突然出現，可愛模樣令保羅活特放下戒心，豈料隨即就被它狠咬一口，之後迷你「棉花糖鬼」空群而出，在超市內大肆搗亂，仲自殘大玩燒棉花糖，相當搞鬼。

更多迷你「棉花糖鬼」得意樣

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《捉鬼敢死隊》第3集承接80年代第一、二集的劇情，講述一名單親媽媽帶著一對仔女搬到已故祖父名下的農場，鎮上接連發生原因不明的地震，孩子們發現祖父跟「捉鬼敢死隊」的淵源，他們將這個傳奇延續下去。

《捉鬼敢死隊》第3集預告精彩畫面

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Jason Reitman是前兩集導演Ivan Reitman的兒子，他曾受訪表示：「我一直認為自己是《捉鬼敢死隊》頭號粉絲，當我在6歲時探班，我已想為所有《捉》的粉絲拍攝電影。這是原版的下一章，這不是重啟版，80年代發生的事情就留在80年代，電影將發生在現代。」《捉鬼敢死隊》第3集原訂於去年上映，受新冠肺炎疫情影響延至今年11月上畫。