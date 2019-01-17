【捉鬼敢死隊】30年後開拍第3集　原版導演Ivan Reitman兒子執導

日前Sony影業宣布將委任《Juno少女孕記》（Juno）、《寡佬飛行日記》（Up in the Air）導演Jason Reitman執導《捉鬼敢死隊3》，以電影不再是重啟版，而是直接延續1984年的《捉鬼敢死隊》及1989年的《捉鬼敢死隊2》（Ghostbusters II）。

《捉鬼敢死隊3》先導預告竟出現「Ecto-1」原版車。（網上擷圖）

相信影迷還記得在2016年上映的《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters），當時導演Paul Feig重啟了1984年版本的《捉鬼敢死隊》，並把當時以男性為主角的捉鬼隊，搖身一變成女版。電影籌備直至上映時，都惹來不少負評，更發生網絡欺凌，有影迷還到女主角的社交網站上惡意留言。雖然此舉引起不少人批評，但多位女演員最後也忍痛關閉其社交平台。

《捉鬼敢死隊3》暫定2020年上映。（網上擷圖）

據外國傳媒The Hollywood Reporter報導，原來原版主角兼編劇Dan Aykroyd早在上年11月接受訪問時已經公布《捉鬼敢死隊3》將會開拍，還透露部份電影細節：「電影將由Jason Reitman及Gil Kenan聯合編劇，一個優秀的團隊正在努力地帶回前兩部電影所建立的情感及精神，並把此延伸至21世紀。

原版《捉鬼敢死隊》中，Harold Ramis（右一）已經在2014年離世。（《捉鬼敢死隊》劇照）

其實多年來，Dan Aykroyd一直致力於延續原始電影的故事情節，如希望使用當時未曾拍攝的劇本，或延伸至電視劇。可是，這此建議一直沒有實行。最終，電影在2016年上映重啟版，並改為女版。對此，Dan Aykroyd表示並不抗拒，還大讚女版《捉鬼敢死隊》：「她們真的很好，Paul Feig製作了一部非常棒的電影。」話雖如此，惟他表示女版《捉鬼敢死隊》與原版不在同一宇宙觀，她們將來能按重啟版的發展開拍續集。

未知原版捉鬼敢死隊隊員會否出現在《捉鬼敢死隊3》？（《捉鬼敢死隊》劇照）

至於《捉鬼敢死隊3》導演一職，同樣是一次世代交接。原因Sony將起用原版導演Ivan Reitman的兒子Jason Reitman執導第三集，並與Gil Kenan聯合編劇：「我一直認為自己是《捉鬼敢死隊》頭號粉絲，當我在6歲時探班，我已想為所有《捉》的粉絲拍攝電影。而Jason Reitman續指出：「這是原版的下一章，這不是重啟版，80年代發生的事情就留在80年代，電影將發生在現代。」電影目前暫定2020年上映。

由Paul Feig執導的女版《捉鬼敢死隊》，當年由籌備開始已鬥鬧得滿城風雨。（《捉鬼敢死隊》2016年版劇照）

另一為最影迷關注的是原版演員會否登場。唯導演Jason Reitman目前沒有透露半點消息。雖然目前尚未確定原版演員Bill Murray、Dan Aykroyd和Ernie Hudson會否回歸演出。然而Dan Aykroyd早在上年11月時曾暗示原版主角或將回歸：「剩下的三個捉鬼敢死隊隊員或會重聚。相信劇本正在撰寫的...我想Bill Murray會回來。這個故事太棒了，即使他扮演鬼魂。」而Harold Ramis已於2014年離世。

Dan Aykroyd在其社交網站分享相關消息。（網上擷圖）