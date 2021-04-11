《胭脂扣》成龍嫌悶要重剪加特技　關錦鵬︰佢想如花變得法力高強

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-11 13:00

第45屆香港國際電影節焦點影人，是以「女性電影」廣受稱譽的香港導演關錦鵬。從影40年來獲獎無數，而首部令他廣受認同的是梅艷芳、張國榮主演的《胭脂扣》（1988）。電影先在台灣金馬獎奪3大獎項，翌年在金像獎更連奪7獎，更讓梅姐封后。看似一帆風順，但所有事前都歷盡驚心動魄、驚濤駭浪的一刻，而造浪者竟是該片的監製成龍。

關錦鵬回想當日捍衛自己的影片都覺好笑，但當日是怒火中燒。（陳順禎 攝）

監製成龍從未過問創作

電影《胭脂扣》由嘉禾的子公司威禾製作，關錦鵬更是由已故金牌經理人陳自強力邀來執導，當年但凡威禾電影製作的電影，監製一職都會由成龍擔任，《胭脂扣》亦不例外。關錦鵬回想電影開拍時，由劇本、創作到拍攝，成龍都沒有參與其中，亦沒給予任何意見，直至完成後，成龍在試片室觀看時瞓著了，一醒，便咬定是戲拍得悶，在沒有通知導演關錦鵬下，找來公司的創作總監及剪接師打算重新剪過，甚至提議補拍一些鏡頭。

關錦鵬憶述當年梅姐為可讓哥哥張國榮演十二少，甘為另一電影公司拍一套戲來換取哥哥的演出。（《胭脂扣》劇照）

「監製可以不通知導演下剪條片？」

關錦鵬一直被蒙在鼓裡，但身邊友人看到不對路，暗暗通知關，他知道後即時動怒，更相約小說作者李碧華一同踩上剪接室理論。「我當時話，成龍，你不可以背住我剪我條片。」縱使監製的確是有這個權，但總要通知一聲導演。「這裡不是荷里活，監製可以不通知導演下剪條片？有一份尊重都是應該吧！」其實在衝上剪接室前，關錦鵬也做了一個舉動加強籌碼︰「我致電陳自強，如果公司真的決定改一格菲林或者補戲，麻煩都將我的導演名拿走。」

雖然梅姐離開了大家多年，但關錦鵬亦不時會念記起這位家人。（陳順禎 攝）

+ 2 + 2 + 2

除了陳自強的地位，更有力是，電影早於1986年就報名參加金馬獎，更獲得6項提名，如此成績，令避開補戲與重剪的機會大增。「公司見到6項提名，就想睇定啲先，待頒獎禮後才決定是否補戲。結果梅艷芳得獎！攝影得獎！美術得獎，隨即在台灣上畫亦票房大收，順利逃過一劫在香港上畫，亦成為我最賣座的一部電影（$1,747萬）。」

關錦鵬慶幸金馬獎提名，救了《胭脂扣》。(陳順禎 攝)

如花法力高強！被鬼嚇到要跳電車？

其實成龍想電影的節奏緊湊一點，關錦鵬都可接受，但原來成龍要求的是補戲，要加吊威也及特技戲份。「根據原著小說，睇相佬法力高強，跟如花去到永定屋企，用方法令如花煙消雲散，但結果如花法力高強過他。還有一幕萬梓良在電車遇到鬼，他問點解不講他嚇到跳出車，可吊威也拍，嘻嘻……（關錦鵬不禁暗笑起來）」你又可幻想到，識法力的如花，有不少動作場面的《胭脂扣》，又會變成一部怎樣的電影？