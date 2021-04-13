巴西男整容變《魔戒》半獸人　獲監製睇中接拍電影

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-13 12:00

電影系列《魔戒》（The Lord of the Rings）的反派角色「半獸人」（Orc），長得異常醜陋又兇殘成性，相當惹人討論厭。不過巴西有名男子竟然以紋身及鑲牙等，將自己改造成真實版半獸人，不單滿足其特別口味，更帶來演出電影的機會。

Rico Ledesma為了變成半獸人而受盡痛楚。（IG圖片）

來自巴西的41歲男子Rico Ledesma為了變成半獸人，全身85%皮膚被紋身覆蓋，連眼球都紋上其他顏色，另外仲將舌尖割開兩邊、鑲上鋒利的獠牙以及在皮下穿孔8次，恐怖模樣當真似足半獸人。他受訪透露整個改造過程只花了約4000港元，全因紋身都由25歲妻子Krishna Insomnia操刀。

Rico Ledesma得到太太及女兒全力支持。（IG圖片）

「7年前我開始改變形象，但想變成半獸人係1年內嘅事，去年8月我鑲咗6隻假牙，就算影響到進食，我仍然想整多兩隻落去。」為了在小腿上製造疤痕，Rico Ledesma直接用熨斗燙傷自己，足足4個月才復元，是最痛苦的一個改造步驟，但亦人他最自豪的部份。

半獸人樣衰又兇殘，相當令人討厭。（劇照）

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+ 7 + 7 + 7

搞到個樣面目全非咁恐怖，Rico的女兒卻沒有因此嚇親，仍願意親親、抱抱爸爸，一起拍攝父女溫馨合照，「她很愛我及支持我改造自己，有日她若想改造自己，我會為佢感到驕傲。」變成半獸人令Rico的Instagram戶口追隨者數目急升至3.5萬，更為他帶來演出電影的機會。他透過電影監製Michel Reilhac相中他，今年10月到巴塞隆拿拍攝電影。