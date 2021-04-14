內地新版《倩女幽魂》大量港星串場都救唔返　新一代聶小倩顏值高

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-14 21:35

80年代港產片《倩女幽魂》系列紅遍兩岸三地，多年來被翻拍過無數次，去年內地再有新版《倩女幽魂：人間情》網絡電影面世，找來元華、徐少強及駱達華等資深香港演員參演，務求讓觀眾感受到當年「港味」，可是仍挽救不了粗製濫造的失敗，電影更出現堪比三級片《玉蒲團》的場面，實在令人失望。

《倩女幽魂：人間情》元華、徐少強及駱達華等資深香港演員坐鎮，但都於事無補。（劇照）

《倩女幽魂：人間情》跟舊版的故事無太差異，講述書生寧采臣（陳星旭飾）赴京趕考，夜宿蘭若寺，邂逅專門代姥姥（徐少強飾）迷惑男人吸取精氣的聶小倩（李凱馨飾），二人經過一番磨難漸生情愫終成眷侶，但姥姥要將聶小倩嫁給黑山老妖，情急之下，甯采臣向燕赤霞（元華飾）求助。

網民恥笑新版拍出三級片《玉蒲團》的感覺。（電影截圖）

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男、女主角是內地新生代演員陳星旭及李凱馨，而「燕赤霞」及「姥姥」就由元華與徐少強飾演，仲有久未在港露面的駱達華參演，睇卡士都算令人期待。可惜製作質素不佳，場景、道具、造型以至特技都不堪入目，加上兩位年輕主角的演技都強差人意，感覺是一部低成本山寨作。

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李凱馨其實顏值相當高，雖然氣質比不上王祖賢，但都叫人眼前一亮，可惜電影中的造型出晒事，營造不到聶小倩脫俗又帶點妖媚的感覺，舊版王祖賢有不少性感鏡頭，跟哥哥亦有大膽情慾場面，但新版處理得非常俗氣，被網民揶揄似《玉蒲團》。