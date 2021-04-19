《青青珊瑚島》60歲男主角徵女友　擇偶必要條件：一日做兩次

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-19 22:00

1980年上映的《青青珊瑚島》（The Blue Lagoon）讓當年還是新人的主角演員波姬小絲（Brooke Shields）與Christopher Atkins爆紅。雖然電影口碑不佳，但憑著兩位青春無敵的主角上演連場性感戲碼，成功吸引大批觀眾入場，北美本土票房高達5880萬美元，以450萬成本來說，正宗刀仔鋸大樹。

當年只有19歲的Christopher Atkins，在《青青珊瑚島》跟未成年的波姬小絲有不少大膽情慾場面，為電影帶來話題。（劇照）

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40年後，波姬小絲與Christopher Atkins都已經不是當年的懵懂少年少女，尤其男方已踏入花甲之年，經歷過離婚又兒孫滿堂，但他仍期待能夠開展一段黃昏戀，不過擇偶條件就有點特別。近日Christopher Atkins接受外媒訪問，提到理想中的另一半要有什麼特質，他竟然話：「要好『飢渴』，抱歉，我有很大性需求，一日要要做兩次愛，當然隨住時間流逝會差啲，可能一日一次。」

Christopher Atkins做埋阿爺，不時在社交網站分享湊孫相。（IG圖片）

分不清是戲言還是認真，不過除了肉體滿足，Christopher Atkins亦著重對方的性格，他表示自己年紀大了，頂唔順愛演戲的虛偽麻煩女人：「喜歡大笑，個性開放，我相信一段良好關係，在於親密關係有多健康，而我所指的親密關係並非性。」Christopher Atkins強調自己對伴侶好忠心，跟結婚20年的模特兒前妻Lyn Barron離異後，曾經跟兩名女子拍拖，兩段關係分別長7年及4年。