【青青珊瑚島】四代女主角都係美人　波姬小絲未成年全裸上陣

1949年上映的電影《The Blue Lagoon》（青青珊瑚島），改編自愛爾蘭作家Henry De Vere Stacpoole的同名小說，講述一對男女年幼時被遺留在荒島上，沒有大人照顧下成長，最後結成夫婦誕下小孩。 過去半個世紀，這個故事一共被翻拍了三次，除了劇情大同小異，仲有一個共同點，就是每一個版本的女主角都是大美人，以下4位大家最鍾意邊一個？

1949年版：珍茜蒙絲（Jean Simmons）

當年20歲的她已是荷里活的知明演員，由於年代久遠的關係，不同往後版本般大膽，演員們不用裸體拍攝，仍吸引大批觀眾入場，成為英國當年十大票房之一。

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+ 6 + 5 + 4

1980年版：波姬小絲（Brooke Shields）

相信是四個版本中最出名的一位，當年她拍攝時只得14歲，幾乎全程要裸露身體，仲有連場大膽情慾場面，曾引起不少爭議，後來波姬小絲解畫說現場有替身協助拍攝。這一版成本為450萬美元，票房大收5880萬美元。

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+ 11 + 10 + 9

1991年：美娜祖華維茲（Milla Jovovich）

跟波姬小絲一樣，年僅15歲的美娜祖華維茲未成年便要應付大膽場面，不過她沒有前輩般好運，這一版口碑與票房皆仆直，「爛番茄」更錄得0%新鮮度，可謂爛到透，唯一可取的是女主角的盛世美貌。

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+ 12 + 11 + 10

2012年：Indiana Evans

相隔20年，第四版靜悄悄地誕生，兩位主角都是新人， Indiana Evans至今都沒幾多人認識，但以外貌而言，作為《青青珊瑚島》的女主角相當合格，較可惜的是這一版是電視電影，沒多少影迷關注。