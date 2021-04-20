徐錦江追求太太過程浪漫過電影　兒子徐菲顏值高全靠遺傳母親

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-20 07:00

資深演員徐錦江一向予人威猛Man爆的感覺，但其實他亦有鐵漢柔情的一面，仲相當浪漫！徐錦江於1994年邂逅太太殷祝平，當年他對太太一見鍾情，激動到第一次見面就衝上前求婚而嚇窒對方，但緣份到來始終擋不住，後來二人再次偶遇就認定對方為終生伴侶，閃婚至今仍恩愛非常。

徐錦江追求太太的過程浪漫過電影橋段。（微博圖片）

徐錦江與太太相識的過程比電影更戲劇性，當年徐錦江去雲南拍片，邊喝咖啡休息時，突然跟身旁的人說：「我慘了，我要結婚了」，原來他望出窗外有隊女兵操練行過，徐錦江一眼相中樣子甜美的殷祝平，拉住工作人員上前搭訕，但他並非問對方姓甚名誰，而是單刀直入：「我是演員徐錦江，明天要離開這裏了，我喜歡你，我們結婚吧！」。

樣子甜美的殷祝平，當年以這個樣子迷倒徐錦江。（微博圖片）

此舉當然嚇窒了殷祝平，留下一句「這是不可能的，我從來沒有想過」便離去。半年後殷祝平從軍隊退疫，跟朋友前去北京找工作，剛巧徐錦江亦身在當地拍攝電影《飛狐外傳》，同片演員有黎明、張敏及李嘉欣。殷祝平的視張敏為偶像，一心去片場睇明星，就這樣跟徐錦江再相見，徐錦江又說了第一次見面時一模一樣的話：「一個星期之後的同樣時間，你去我們初遇的地方，我會在那裏等你，和你結婚。」殷祝平抱著好奇的心態赴約，最後還真的跟徐錦江結婚，婚後育有兒子徐菲，多年來十分恩愛。

徐菲盡得父母優良基因。（微博圖片）

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徐菲跟隨父親步伐入行當明星，除了跟徐錦江一起拍攝綜藝節目，最近亦以歌手身份出道。不少網民大讚徐菲靚仔又夠暖男，原來出色外表遺傳自母親，而性格就似足爸爸，盡得父母優良基因。