奧斯卡｜尹汝貞出道即封影后　《錢·慾·劫》60歲激戰小鮮肉最震驚

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-26 10:47

《第93屆奧斯卡頒獎禮》今日（26日）舉行，韓國資深女演員尹汝貞憑《濃情家園》（Minari）勇奪最佳女配角，成為首位奪得奧斯卡演技獎的韓國演員。入行逾半世紀的她，在南韓屬國寶級演員，年過70高齡依然對表演充滿熱情，願意挑戰題材大膽的作品，獲封為「韓國梅麗史翠普」。

尹汝貞憑電影處女作《火女》獲封青龍影后。（電影截圖）

更多《火女》精彩場面

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現年73歲的尹汝貞，於1966年參加已結業的東洋廣播公司（TBC）藝人公開招募而入行，1971年接拍金綺泳執導的首部電影《火女》，以新人姿態拿下青龍獎最佳女主角，可謂一鳴驚人。年輕時的尹汝貞外貌並不出眾，但憑著扎實演技成功在演藝圈站穩陣腳，在電影及電視界都交出代表作。

年過60的尹汝貞在《錢·慾·劫》挑戰大膽情慾場面。（劇照）

可是尹汝貞在當紅時選擇為愛放棄事業，在1973年跟隨歌手前夫趙英男前往美國定居，在演藝圈消失了足足13年。離婚後她返回韓國重身投入演員事業，由於社會風氣保守，觀眾對失婚女演員有一定偏見，但尹汝貞沒有因此受打擊，以演技證明自己，在演藝圈默默耕耘，重新得到觀眾認可，演技派形象再次入屋。

重溫尹汝貞大膽演出

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踏入2000年代，尹汝貞因多次演出國際影展常客林常樹與洪常秀的作品，讓她在外國知名度大增，她參演由林常樹執導的《下女》，正是改名自她的成名作《火女》，尹汝貞飾演城府極深的老管家，演出備受讚賞，亦得到多個獎項肯定。2012年，64歲的尹汝貞在《錢·慾·劫》中飾演妒忌心重又性慾旺盛的財閥女主人，戲中跟年輕男秘書有大膽情慾戲，震驚不少觀眾。

尹汝貞在《農情家園》演技備受讚賞，獲美國媒體封為「韓國梅麗史翠普」。（劇照）

今次尹汝貞在《農情家園》飾演性格古怪粗魯的外婆，演出入木三分大受好評，更獲美國媒體封為「韓國梅麗史翠普」。尹汝貞在頒獎季斬獲超過30個女配角獎座，包括「英國奧斯卡」BAFTA、獨立精神獎及演員工會獎等具指標性的頒獎禮，早已被視為奧斯卡奪獎大熱。