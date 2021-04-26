新版《西城故事》首回預告曝光　史匹堡重現經典歌舞場面

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-26 15:00

荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）翻拍1961年經典歌舞片《甍斷城西》（West Side Story），新版《西城故事》將於今年聖誕檔期上映，片方今日（26日）公開初回預告片，盛大歌舞場面令人期待！

新版的歌舞場面令人期待！（劇照）

史提芬史匹堡花上15年才取得電影版權，由籌備到拍攝再用上4年時間，他強調今次是承繼1957年百老匯音樂劇的精神，而非翻拍1961年的電影版，全片都在紐約進行實景拍攝，誓要保留原著音樂劇的精粹。電影涉及的種族矛盾及社會問題，至今仍然是美國人的生活寫照，他表示：「這座城市賦予了電影美麗與活力，我們深深地感受到其宏偉、多元文化、而且多面向的精神！」導演相信借這個經典去描繪現今的社會狀況，必定能引起觀眾共鳴。

烈打莫蘭奴相隔50年參演新版，仲身兼監製一職。（劇照）

2021年版的《西城故事》找來安素艾高（Ansel Elgort）飾演男主角東尼，他憑《生命中的美好缺憾》的暖男角色一鳴驚人，其後的《寶貝神車手》為他帶來首個金球獎最佳男主角提名，憑著1.9米身高加上自小學習芭蕾舞及鋼琴而史匹堡相中。而年僅17歲的女主角麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）從公開召募脫穎，另外舊版飾演女主角好友的烈打莫蘭奴（Rita Moreno），在新版中飾演全新角色華倫天娜，同時更兼任執行監製。

更多預告精彩場面

+ 17 + 17 + 17

《西城故事》講述1957年的紐約街頭，是本地「噴射機幫」以及波多黎各「鯊魚幫」兩大青年幫派的天下，雙方的對立與仇恨源自爭奪街頭領導地位，亦涉及社會問題以至種族差異。噴射機幫的東尼 （安素艾高飾）在一個舞會中，對鯊魚幫領袖的妹妹瑪莉亞（麗素齊格勒飾演）一見鍾情，兩人互相傾慕卻不容於現實環境，於是他們打算私奔離開紛擾的紐約，但兩個幫派卻早已訂下決鬥，憑二人之間的愛情，卻無法遏止連串悲劇的發生…