【多圖】《夢斷城西》19歲女星獻唱Valerie　背後原因極催淚

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《夢斷城西》（West Side Story）由史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導，並由年僅19歲的Rachel Zegler主演。早前Rachel Zegler在電影上映前先在網上平台向粉絲展示她的美妙歌喉。

Rachel Zegler早前翻唱了Valerie，並把此曲獻給Amy Winehouse及Naya Rivera。（網上擷圖）

Rachel Zegler將在經典愛情歌舞片《夢斷城西》中飾演Maria，她早前翻唱了Valerie，相信不少人都會記得Amy Winehouse在2007年都曾翻唱過這首歌，而這首歌原唱者則是來自獨立樂隊The Zutons。

年僅19歲的Rachel Zegler將主演經典愛情歌舞片《夢斷城西》。（《夢斷城西》劇照）

Rachel Zegler除了翻唱了Amy Winehouse這首歌外，還把此歌獻給上月初因意外離世的《吉列合唱團》（Glee）女星Naya Rivera，皆因Naya Rivera曾在《吉列合唱團》中多次獻唱這首歌，而Rachel Zegler亦在Twitter上寫道：「在灌錄這首歌後，我夢見了Naya Rivera，而她在夢中笑著向我表示『我過得很好』。之後我醒來了，淚流滿面。我記得她如何一次又一次把這首歌唱好，這是獻給她的，也是獻給Amy，以及還有大家。」

Rachel Zegler獻唱了Valerie，並把此曲獻給Amy Winehouse及Naya Rivera。（Rachel Zegler Twitter 擷圖）

除此之外，Rachel Zegler還鼓勵大家向Covenant House捐款，這組織是幫助受到新冠肺炎病毒影響而無家可歸的年輕人。年紀輕輕的她除了充滿才華外，還有一顆善心。

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