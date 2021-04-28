感動她77次︱阿Sa蔡卓妍回應鍾欣潼再發福：佢知㗎喇，最緊要健康

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-28 21:05

愛情片《感動她77次》由蔡卓妍（阿Sa）、周柏豪、泰星Mario主演，今晚（28日）舉行首映禮。

蔡卓妍和周柏豪接受訪問時講到兩集的分別，阿Sa說：「第一集係唔記得咗個愛係點，第二集係講點樣去尋找番愛。」問到周柏豪是否都有做好多事去感動阿Sa，他回應：「係啊，因為第一集做錯咗太多嘢，今集有個機會畀我上訴番，喺戲入面個角色就算成唔成功都唔係最緊要，最重要係彌補番之前做錯過嘅嘢，而令到佢好過啲囉。」

周柏豪則講到自己未睇套戲，他說：「感覺上套戲好似好耐之前，但其實都係兩年幾前，可能當中發生得太多事，自己身份又有改變，屋企又多咗成員，所以而家都想快啲睇戲，攞番以前嘅感覺。」

周柏豪同Mario會傾模型、錶、車，所以有好多話題。（陳順禎 攝）

而問到阿Sa要在戲中揀一位男演員嘅話，她回應：「梗係揀C君啦，唔會出事啊嘛！同埋C君同我同一日生日㗎嘛，11月22日。（係咪鍾意男仔幽默？）唔係呀，揀佢或者揀Mario又傳緋聞嗰啲好麻煩㗎嘛！同C君一定唔會傳緋聞。」

提到最近返大陸工作的鍾欣潼（阿嬌）被網友話肥咗，問阿Sa最近有否見過對方時，阿Sa說：「哎……你自己都係女仔啦，呢啲唔好成日咁樣講呀嘛，好打擊人哋自信心㗎嘛。得㗎喇，佢知㗎喇，最緊要健康快樂啦。（有冇關心到容祖兒最近病咗？）係啊，佢依家盡量唔講嘢，我哋都係Message等佢休息多啲。」