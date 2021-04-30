澤東30年｜「神秘禮品盒」幾分鐘掃清　定價$2030暗藏紀念數字

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-30 14:45

今年是澤東電影30周年大日子，繼早前在第45屆香港國際電影節上，神秘放映記錄澤東電影30年的短片《零點零一公分的距離》（暫名）後，今早（30/4）澤東更正式開設Online Shop，為紀念活動揭開另一序幕。為隆重其事，導演王家衛更親自準備了20份《花樣年華》「神秘禮物盒」，於首日出售，雖然未有透露禮物盒中會有甚麼，只確定會是極具紀念價值的物品，但一如所料，一開賣幾分鐘就被影迷沽清。

早前澤東在網上宣布會開設online shop，30/4開幕，不少影迷已準時早上10點登入。（網上截圖）

本月23日，澤東電影公司在專頁上，宣布online shop將於30日上午10點開幕（www.block2distribution.com/shop），除了透露會預備特製的4件紀念產品，於網上固定出售，當中包括20周年紀念燙金字樣海報、明信片套裝、角色襟章以及旗袍型匙扣，更令人期待是為紀念澤東電影30周年，導演王家衛為影迷準備的神秘禮物盒（Gift Box），破天荒將一直珍而重之《花樣年華》相關的珍藏品，割愛地跟影迷分享，限量20份。

雖然當中包含甚麼紀念品，定價多少都一直未有公布，但因為早前本報報道指，當中的珍藏品會極具紀念價值，而且非重製或複製品，所以令影迷萬分期待。結果Online Shop一開，影迷數分鐘就將20個禮物盒掃清，而今次定價$2030一盒，正好代表《花樣年華》在2000年香港上映，加上30就代表澤東電影30周年。

王家衛激罕釋出《花樣年華》珍品回饋影迷 率先睇澤東30年開網店

禮物盒上架幾分鐘就沽清。（網頁截圖）

據澤東回應，影迷反應之熱烈是意料之外，亦表示慶祝活動將陸續有來，除了《花樣年華》，其他作品都會舉行類似活動，大家密切留意澤東專頁公布的消息。