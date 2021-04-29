王家衛激罕釋出《花樣年華》珍品回饋影迷　率先睇澤東30年開網店

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-29 15:12

今年是澤東電影30周年大日子，紀念活動一個接一個，繼早前在第45屆香港國際電影節上，神秘放映記錄澤東電影30年的短片《零點零一公分的距離》（暫名）。早前澤東在facebook專頁上，更公布將於4月30日，開設網店，當中除了有數件為慶祝《花樣年華》20周年的精品作固定出售，原來將會有一個名為「Surprise Box」的神秘禮品包，入面的禮物更加是極富紀念價值，現在跟大家率先披露。

早前澤東在網上宣布會開設online shop，30/4開幕。（網上截圖）

本月23日，澤東電影公司在專頁上，宣布online shop將於30日開幕（www.block2distribution.com/shop），30號，正好回應30周年這數字。就住網店開幕事宜，《香港01》詢問過澤東方面，據知網店開業初期，將延續電影《花樣年華》20周年慶祝活動，預備了特製的4件紀念產品，於網上固定出售，當中包括20周年紀念燙金字樣海報、明信片套裝、角色襟章以及旗袍型匙扣。（點擊睇售價）

《花樣年華》20周年紀念品，將於4月30日在澤東online shop發售。（官方圖片）

不過最令人期待，是為紀念澤東電影30周年，導演王家衛決定回饋影迷，破天荒將一直珍而重之《花樣年華》相關的珍藏品，割愛地以「Surprise Box」（驚喜禮物包）模式，跟影迷分享，限量20份。到底當中會有甚麼禮品，有關方面一直保密，但承諾必然是多年來的珍藏品，而非重製或複製品，極具紀念價值。

《花樣年華》20周年電影珍藏展 珍貴場景「金雀餐廳」重現眼前

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雖然「Surprise Box」實際會是甚麼精品，仍然是個謎，但據了解可從兩方面猜測，首先大有可能是20年前，《花樣年華》上畫時的宣傳品，可能是當年的初版海報、戲院大堂劇照等，另方面又不排除是拍攝時的小道具，有機會是張曼玉去買雲吞麵的外賣壺、梁朝偉所用的領帶及呔夾，總之必然是跟《花樣年華》有關聯。到底作為超級影迷，最想擁有的又會是甚麼？我們就歸納多年來影迷的留言，發現有5件物品是他們最想擁有的。

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