莫文蔚公開《喜劇之王》鼻涕成份　剃光頭拍《回魂夜》背後有段故

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-16 16:15

莫文蔚於昨晚（15日）播出的ViuTV節目《下一幕‧文蔚》，大談出道多年的點滴，當中回顧到其經典電影角色，包括《食神》「火雞姐」、《喜劇之王》「杜鵑兒」、《回魂夜》「阿群」以及《西遊記》系列的「白晶晶」。

相信有睇過《喜劇之王》的觀眾，都會記得有一幕周星馳跟莫文蔚對戲時，流出一條長長鼻涕「吊吊揈」，就快跌落莫文蔚面上好得人驚，莫文蔚在節目中就解構這條鼻涕究竟係咩成份。

呢條鼻涕賓在太經典。（節目截圖）

據莫文蔚透露，原來這條戲味十足的鼻涕是大菜糕之類的物體：「要跟熱水拌勻，溫度也很關鍵，否刖它會凝固變硬，所以拍那場戲是很好笑的，也料到一定會重拍很多次。因為有時它沒有滴下來，也可能滴偏了。」大家得知鼻涕是原來是甜品後，相信再看這場戲不會再覺得如此核突。

莫文蔚透露鼻涕原來係大菜糕。（節目截圖）

拍《回魂夜》時剃光頭原來係因為頭髮受損。（節目截圖）

另外莫文蔚亦提到拍攝《回魂夜》時剃光頭的原因，當時她剛完成拍攝《墮落天使》，頭髮因為漂染成橙色而受損，她把心一橫便剃光頭讓頭髮重生。《回魂夜》導演李力持得悉她剃光頭後，還特意給她安排一個甩假髮的鏡頭，餘下戲份都以光頭造型示人。

剃光頭前係咁樣，在《回魂夜》亦有戴假髮。（節目截圖）

見假髮係幾好笑。（節目截圖）

莫文蔚亦談及《食神》「火雞姐」及《西遊記》「白晶晶」兩個經典角色，想知佢有咩感受，立即點擊下圖睇睇！