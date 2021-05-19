彭浩翔被爆移民加拿大　香港導演難在內地獲批文開戲

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-19 18:59

曾執導過大受年輕人歡迎，《志明與春嬌》電影系列的導演彭浩翔，自2019年10月傳出籌拍的《鹿鼎記》不獲內地批文胎死腹中後，一直就未有露面。今日（19/5）網上就流傳出一張截自資深傳媒人黎則奮，在其社交平台的貼文，文中提及彭浩翔原來已移居加拿大，更引述他在飯局上講到，香港人在內地執導的機會愈來愈難。

彭浩翔自表態護旗後，就一直被網民狙擊。（資料圖片）

深傳媒人黎則奮，在社交平台透露了彭浩翔的近況。（網上圖片）

身在溫哥華的資深傳媒人黎則奮，在貼文中表示日前「大班」請食晏，並招呼香港導演彭浩翔夫婦，並透露二人也移民到了溫哥華。隨後黎引述彭浩翔在飯局中的對話，指現時外來人士很難在內地開戲，因為多數會過不到審查，除非幕後極有勢力，否則相關部門寧枉無縱，不獲批准。他更補充除非你是內地人，或者是已落籍大陸長居，否則開戲不要想。雖然此截圖於多個社交平台群組瘋傳，惟記者曾經瀏覽黎則奮的facebook帳戶，發現他這篇「地球Post」（公開帖文）已經不存在。

2019年年中，彭浩翔曾在個人社交平台宣布，即將開拍《鹿鼎記》電影版三部曲，而在社會運動爆發期間，彭導便在微博貼出做護旗手的貼文，惹來網民熱議。隨後在2019年10月，有消息指預期在2021年上映的《鹿鼎記》首部曲，因拍攝批文申請近半年都未有消息，加上題材涉及外族入侵較為敏感，故有指拍攝計劃要煞停。