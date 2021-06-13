無眠覺醒．影評｜全球失眠題材新鮮卻成爛片　零娛樂性浪費96分鐘

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-13 20:00

關於失眠這回事，相信很多人都經歷過，但如果全球人類失眠，會引致什麼大災難？剛剛在Netflix上架的災難電影《無眠覺醒》（Awake）就以「全球失眠」為母題，雖然Netflix的原創電影出名質素低，但由於劇情創新就放手一搏，沒想到竟然會差到這個地步，浪費了96分鐘！

《無眠覺醒》已於Netflix上架。（Netflix）

由金球獎最佳喜劇女演員Gina Rodriguez主演的《無眠覺醒》劇情講述，一樁影響遍及全球的突發事件摧毀所有電子設備，還剝奪了人類的睡眠能力，引致世界混亂。除非有解藥，否則人類會踏上滅亡之路，而前軍人Jill的女兒Matilda可能是這場睡眠災難的解藥關鍵。

*注意：以下含少量劇透，請自行斟酌閱讀。

在災難片氾濫的年代，如果沒有創新的主題，誇張的災難場面，都很難吸引到觀眾收看。既然有這個「全球失眠」的新鮮設定，為何《無眠覺醒》會落得如此失敗的下場？這套戲的最大敗筆就是沒有起承轉合。戲中有不少所謂的災難場面，包括民眾為搶購安眠藥而自傷殘殺，有部分民眾欲殺死Matilda，失眠導致人類時常的怪異現象，甚至去到失眠美軍產生幻覺而隨機殺人等，都只是平鋪直述。加上過程中沒有看到任何層遞之餘，背景設定亦非常狹隘，同時缺乏災難片應有死裡逃生的爽感，毫無娛樂性可言。

戲中提到造成全人類失眠的原因是太陽閃焰造成全球停電、通訊失靈，更因而打亂了人類應有的生理時鐘而導致失眠。明白到編劇想帶出遇上末日的慘況，或者人類各懷鬼胎爾虞我詐，可惜根本沒有深入刻畫人類在過度失眠的情況下喪失批判思考能力及產生幻覺的失控情況。如果只將畫面拍攝出來，猶如畫公仔畫出腸，缺少適當的懸念給觀眾抽絲剝繭去拆解謎團的話，根本沒辦法與觀眾產生共鳴，更不要說在末日反映人性的醜惡。

坦白說，看到一半已經想放棄，但由於想知道為何Matilda能夠「眾人皆醒我獨睡」，在沒有解藥的情況下，如何能夠生存下去的關鍵才勉強捱下去。看到結局後，不禁打從心底大罵了幾句，難怪在爛番茄只奪31%。如果大家對關於太陽末日災難的題材，不妨煲更有深度的比利時原創迷你劇《絕夜逢生》（Into The Night）。