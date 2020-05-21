比利時神劇《絕夜逢生》媲美《Lost》　角色刻劃鮮明引共鳴

由於新型冠狀肺炎（COVID-19）在全球的確診及死亡個案仍有增無減，令不少正在居家隔離的民眾都一窩蜂去看有關瘟疫或世界末日的劇集和電影。而Netflix首部比利時原創迷你劇《絕夜逢生》（Into The Night），上架兩星期多即登上點播排行榜首5位，更在爛番茄奪得83%不錯的分數。劇集節奏明快兼且毫無冷場，絕對能挑戰到神劇《Lost》的地位，要半日煲晒6集冇難度！

《Into The Night》上架兩星期已經登上點播排行榜首5位。（Netflix圖片）

《Into The Night》改編波蘭作家Jack Dukaj於2015年出版的暢銷小說《The Old Axolotl》，講述宇宙災難突然爆發，所有生物只要受太陽照射都難免一死。一位北約組織的軍人，脅持一班由比利時布魯塞爾起飛的Red-eye flight，並宣揚末日預言，帶着機上來自不同國家及背景的乘客，不斷飛往黑暗保命，同時亦有意想不到的危機和意外等待所有人。

劇集開首跟恐怖襲擊的劇集很相似。（劇照）

劇情節奏超緊迫 每秒都要跟太陽競賽

劇集只有短短6集，每集不超過45分鐘，加上情景只專注在機艙和駕駛室內，很快便令觀眾投入其中。故事的主題跟《Lost》有點相似，但《Into The Night》就是前者的較易入口的版本。既然太陽出來所有生物都會立即死亡，能夠做的就是每分每秒都要跟太陽競賽，故劇集的節奏相當明快，沒有半點拖泥帶水，加上一波未平一波又起的驚險情節令人忍不住追看下去。每次飛機著陸大家都要在現時內加油和尋找補給品，整個過程觀眾仿如跟主角們置身現場一起排解疑難。

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+ 8 + 7 + 6

角色刻劃鮮明 各有缺陷加強劇情張力

幾乎在所有末日題材的電影及劇集當中，所帶出的除了是大自然對人類的懲罰，最主要是反映出一群素未謀面的人需要拋開個人利益和情緒，共同解決當下的困境。《Into The Night》沒有慣常荷里活式的俊男美女擔任主角，反而每個角色都各有故事且刻劃鮮明，有經歷喪夫之痛的前女空軍、急着做手術的小男孩、風骨遒勁的土耳其不法商人等。

好看之處亦在於很多角色都有道德缺陷，身處危機當中能讓每人自我反省及在生存和道義之間作出選擇。另外值得留意的是，每集都由主要角色的名字命名，但由於劇集時間有限，導演並沒有花過多時間介紹人物，而是讓觀眾專注角色之間的猜忌及衝突揭開每人的秘密。

劇情融入獨裁與歷史議題 引觀眾反思

除了末日片慣常出現的道德議題，劇集巧妙地帶出了民主跟獨裁的對立，讓觀眾反思在緊急的時刻大家應該聽從專家的判斷，還是讓情感主導來投票決定？這樣是真的尊重每個人的決定，還是暴露了民主的漏洞？另外作為首部在Netflix上架的比利時劇，對白和透過不同國籍的角色所帶出的議題都對香港觀眾來說都比較有新鮮感。

當中最特別的是幽默啜核的對白帶出了歐洲歷史留下來不同民族的對立，例如當波蘭籍的Jakub跟土耳其商人Ayaz均決定要解決三位作姦犯科的英國軍人時，意大利籍的Terenzio竟諷刺地說：「波蘭人和土耳其人...兩個都是戰敗國」（因波蘭和土耳其在第一、二次世界大戰鬥時戰敗國）去到尾段，每個角色都有奇妙的變化，各人都團結起來共度難關。不過結局卻留下令人驚訝的逆轉，加上留下數個謎團等待在下一季解開。

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