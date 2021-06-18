【手捲煙】南亞演員Bipin望觀眾反思歧視問題　林家棟一招助入戲

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-18 08:30

近日上映的港產片《手捲煙》，以林家棟及南亞裔新進演員Bipin Karma，分別飾演退役華籍英軍與南亞古惑仔，兩個面對身份危機的角色，碰撞出不一樣的火花；兩位活在社會邊緣的小人物，卻更會義氣行先，面對暴力血腥，卻又不失男人的浪漫。

香港人對南亞裔人存有偏見是不爭事實，來自尼泊爾、在港出生及長大的Bipin Karma，就認為少數族裔懂得如何自處，歧視是在香港生活的附屬品，「不把自己當作受害者」，才是活得自在的方法。

攝影、攝錄：劉智源

Bipin透露拍攝片尾大戰時林家棟受傷入院，治理後再返回片場繼續拍攝，他從對方眼中看到一股對工作的熱情。

Bipin Karma在香港出生，8歲時曾返回家鄉尼泊爾居住，後來再來港入讀國際學校，跟香港人眼中、或是電影中所呈現潦倒又不務正業的南亞裔人不一樣，他是準大學畢業生，說得一口流利英語，廣東話亦算不錯，他亦是飛躍道（Parkour）高手、業餘攝影師及導演，現在更成為電影男主角，原來當初得到「文尼」一角，只是無心插柳。

Bipin說跟角色相似的地方，就是都在尋找一個歸屬感，相信這亦是很多在港少數族裔的心聲。（劇照）

「導演曾經找我參與製作短片，我負責撰寫的工作，後來他想找南亞演員最後我就當上主角，陳健朗看過我的短片而看上我」，起初Bipin並不願意演出，因為角色要求會講流利廣東話及印度話，加上他仍未畢業，生怕會連累導演。後來看過《手捲煙》的劇本後，發現跟自己構思的劇情片故事類似，所以決定接拍「預演」一下。

+ 8 + 8 + 8

第一次拍戲當然緊張無比，對手又是影帝級的林家棟，Bipin表示第一日埋位時緊張得面容僵硬，林家棟就醒他一招去投入角色：「家棟哥給我很好的建議去投入角色，他說：『你是文尼，你要清楚你的背景、你的故事、你的目標或未來，不要視之為工作，這是藝術』，我寫下這些東西，我好像被洗腦一樣變成文尼的角色。」

Anees跟Bipin相隔一年再聚首，二人親如真兄弟。

戲中飾演Bipin弟弟、來自巴基斯坦的童星Anees是個性格開朗的11歲男孩，他透露劇組人員召募小演員，透過其母親的朋友找人，最後選上了他。戲中Anees因被同學嘲笑而跟對方大打出手，他說有身同感受，事關現實中亦不止一次被同學取笑及侮辱，仲稱呼他做「黑人牙膏」，不過現在跟對方成為好朋友，問他是否喜歡香港，他點點頭說是，在香港生活最不快的經歷只想到「我的寵物死了」。

Anees笑言同學仔都不相信他成為電影演員。（劇照）

從Bipin跟Anees口中聽不到身為南亞裔人太多辛酸，正如Bipin所說，很多南亞裔已有三代人在香港生活，早已是本地人，因為外貌而遭受白眼，也可說是家常便飯，別人要貼的標籤已夠多，不需要以可憐人自處，畢竟當上電影男主角是很多香港演員追尋多年都滿足不到的夢想，Anees亦以入讀Band 1中學為目標，他們視香港為家，過著本地人生活。