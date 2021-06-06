《濁水漂流》、《手捲煙》兩導演識於微時　貼學生時期合照互撐

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-06 22:30

近期除了有荷里活電影《黑白魔后》（Cruella）及《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）等上映外，當然還有兩部港產片，就是分別由陳健朗執導的《手捲煙》及《翠絲》導演李駿碩的第二部長片《濁水漂流》。巧合地，兩位導演原來來自同一間中學，更巧合的是，兩部作品還同期上映。

《濁水漂流》是導演李駿碩的第二部長片。（《濁水漂流》劇照）

事源是陳健朗及李駿碩兩位導演分別在其社交網站貼文，互助力撐對方的電影，還貼出兩人在英華書院時的合照。其中陳健朗在貼文寫道：「（李駿碩）由中學開始在校內玩drama，見證你當時已經開始編導工作，中學生會自己創作劇本，其實係一件好勁的事！」陳健朗還提到雖然兩人在校內甚少合作，但沒想到各自的作品會同期上映：「大家進入了電影世界，作品也在同一個月份上映，實在是緣份使然，非常奇妙。」

至於李駿碩則寫道：「識了十幾廿年黑材料總會有，雖然大家風格不同，兄弟爬山但兩套戲個尾都是兩個男人分享一枝煙，係咩啊？係愛啊！」

《手捲煙》由林家棟主演，而他也憑此電影首次入圍角逐金馬獎最佳男主角。（《手捲煙》劇照）

由《翠絲》導演李駿碩執導的《濁水漂流》剛在本月3日公映，電影改編自2012年發生在深水埗通州街清場事件，由吳鎮宇、謝君豪、李麗珍、蔡思韵、朱栢康、寶佩如及柯煒林等主演。

《濁水漂流》講述當時政府出動4個部門，在當年最凍的一天，還在沒有事前通知下，將約40多名露宿者的家當全部棄掉。露宿者事後入稟控告政府，但政府最後只肯賠償二千元，並拒絕道歉，而《濁水漂流》就是圍繞一年的訴訟過程。

李駿碩貼出與陳健朗的合照。（李駿碩 Facebook 擷圖）

至於《手捲煙》，是陳健朗的首部導演處女作品，電影由林家棟、袁富華、白只及Bipin Karma主演。電影講述昔日的華籍英兵關超（林家棟 飾），他在兵團解散後遊走幾個黑幫堂口，以走私金錢龜及水貨為生。他因一次機緣巧合，遇上逃避黑幫追捕的尼泊爾裔古惑仔文尼（Bipin Karma 飾），兩人由互相利用到惺惺相惜的故事，電影將在本月17日公映。