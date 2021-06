《濁水漂流》、《手捲煙》兩導演識於微時　貼學生時期合照互撐

近期除了有荷里活電影《黑白魔后》(Cruella)及《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)等上映外,當然還有兩部港產片,就是分別由陳健朗執導的《手捲煙》及《翠絲》導演李駿碩的第二部長片《濁水漂流》。巧合地,兩位導演原來來自同一間中學,更巧合的是,兩部作品還同期上映。