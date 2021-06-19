《糖街製片廠》入圍烏甸尼電影節　劉翁蘇皓兒感失望未能走紅地氈

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-19 20:30

由導演劉翁執導的電影《糖街製片廠》被「意大利烏甸尼電影節」官方選中入圍，成為其中一套港產片將於歐洲、北美及亞洲多個城市作巡迴上映，讓海外觀眾認識港產片的嶄新面貌。劉翁笑言讓外地觀眾感受香港恐怖片驚得嚟好笑，笑得嚟感動，感動得嚟又好驚嘅獨有玩法：「其實恐怖懸疑片最冇區域、文化界限，反而著重氣氛、效果、化妝造型等等，如果有機會，我都想飛過去同世界各地的電影人交流，奈何疫情，所以未來要更比心機拍多啲好戲，再參展去感受歐洲影壇盛事。」

由導演劉翁執導的電影《糖街製片廠》被「意大利烏甸尼電影節」官方選中入圍，成為其中一套港產片將於多個歐洲、北美及亞洲城市作巡迴上映。

女主角之一蘇皓兒，對於電影被選中參與國際影展感到驚喜，坦言無法赴意大利行紅地氈相當失望：「作為一個演員，可以行國際影展紅地氈機會唔多。今年疫情冇得去，真係好唔開心！不過知道自己嘅作品可以代表香港，都係好威水嘅，希望到時香港上映都有好好嘅成績，咁對自己同公司都有交代。」

《糖街製片廠》女主角之一蘇皓兒對於電影被選中參與國際影展感到驚喜，坦言無法赴意大利行紅地毯相當失望。

為電影犧牲容貌的另一位女主角楊柳青，戲中要爛面上陣：「我個特技化妝認真程度連我自己都唔認得我自己！我懷疑觀眾睇晒成部戲都未必知道邊個係楊柳青！不過有機會代表香港電影去參與國際級影展，呢個係演員嘅光榮，令我知道付出喺有回報。以前香港好多電影喺外地影展攞獎，依家嚟到我地呢一輩，更加要付出十倍努力，再為香港影壇揚威海外。」

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